Максим Лебединский для Sputnik: бюджет выборов 20 октября составит миллионы

Секретарь Центризбиркома страны рассказал в интервью Sputnik подробности о выборах, которые пройдут в Молдове осенью.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Бюджет всеобщих местных выборов, которые намечены в Молдове на 20 октября, составит 140 миллионов леев, заявил в интервью радиостудии Sputnik секретарь Центральной избирательной комиссии Молдовы Максим Лебединский.

Со 2 августа в стране стартовал избирательный период в преддверии голосования за примаров (мэров) и советников в 900 населенных пунктов республики. Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. По словам Лебединского, речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слобозии, Тирасполе и Бендерах, а также №50 в западе Европе.

"Для организации данных выборов будет выделено 11,9 миллиона леев. Эти деньги планируется предоставить за счет сэкономленных средств по итогам проведения парламентских выборов, которые прошли 24 февраля. Всего после прошедших зимой выборов сэкономлено 14 миллионов леев", - пояснил Лебединский.

В 17 округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля парламент принял к сведению заявление о его отставке с поста депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которая сложила мандат 8 июля в связи с переходом на работу в должности премьер-министра.

В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.

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А избранный по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

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