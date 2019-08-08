Летний лагерь посла России: в Приднестровье прошло открытие

В нем принимают участие дети из семей российских соотечественников Приднестровья, которые испытывают финансовые проблемы, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей.

ТИРАСПОЛЬ, 8 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье на базе детского лагеря "Виктория" стартовал ежегодный Летний лагерь посла России. Вечером, 7 августа, состоялось торжественное его открытие. Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Виорика Кохтарева, праздник удался на славу: в нем приняли участие большое количество и детей, и взрослых – родителей ребят.

"Летний лагерь прежде обычно заезжал на пятую смену, самую последнюю. Сейчас мы попали на четвертую. Лагерь как муравейник. В нем отдыхает около 300 детей. Плюс наши ребята из Летнего лагеря. Их 35. Все они участвовали в празднике", - объясняет такой небывалый ажиотаж Кохтарева.

При таком скоплении ребят и концерт получился особенным, украсив праздничную программу торжественного открытия Летнего лагеря.

На веселом мероприятии у ребят побывал также атташе российского посольства в Молдове Кирилл Абрамов. Он пожелал ребятам обзавестись хорошими друзьями, отдохнуть и набраться сил.

В Приднестровье обозначили приоритеты сотрудничества с Россией>>>

Между тем, ребята за пару дней сумели уже подружиться и теперь ощущают себя сплоченной компанией.

"Еще пока не слажено, но речевки хором уже кричат хорошо. А еще очень дружно ответили на вопрос "а сейчас мы идем куда?" - и все в один голос: "на ужин", - с улыбкой рассказывает Кохтарева.

Дети в восторге от условий лагеря. Особую радость вызвал открытый бассейн – в наступившую жару, когда вода прогрелась, купаться в нем особенно приятно и весело. Ребята будут отдыхать целых две недели, по 18 августа включительно, в рамках полной четвертой лагерной смены.

Традиционно отбор в лагерь проходят дети из социально-незащищенных и малоимущих, многодетных семей или оставшиеся без попечения. И летний лагерь Посла России для них - это единственная возможность отдыха.

По инициативе Посольства России в Приднестровье ежегодно проводится не только Летний, но и Зимний лагерь. Проходят они, начиная уже с 2013 года. За это время в них смогли отдохнуть в общей сложности более 600 детей от 7 до 15 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK