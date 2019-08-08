Жестокое убийство в Румынии потрясло всю Европу

В контексте зверского преступления, произошедшего в Каракале, властям многих стран следует обратить особое внимание на формирование эффективной политики по предотвращению случаев насилия и убийств женщин, считает председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что произошедшее в Каракале повергло в шок всю Европу.

"Тщетный звонок 15-летней Александры Мэчешану в экстренные службы опечалил и шокировал всю Европу. Более эффективная политика против убийств женщин и насилия над ними должна стать основой наших политических и институциональных усилий", - написал Сассоли в Твиттер.

15-year-old Alexandra Măceșanu's call in vain to the emergency services has saddened and shocked all of Europe. More effective policies against femicide and violence against women must be at the centre of all our political and institutional efforts. — David Sassoli (@EP_President) 7 August 2019

Страшное преступление

Главный подозреваемый в убийстве девушек в румынском городе Каракал - 66-летний автомеханик Георге Динкэ сознался в совершенном преступлении.

Адвокат Динкэ сообщил, что его клиент признался в убийстве 15-летней Александры Мэчешану и 18-летней Луизы Михаелы Меленку. Однако убийца продолжает отрицать, что похитил и изнасиловал девушек. По словам адвоката, девушки по своей инициативе пришли к нему, чтобы вступить в интимную связь, а убил он их после возникшей ссоры.

Александра Мэчешану, 15-летняя девочка из села Добрословень уезда Олт, исчезла в среду после того, как ее подобрала на шоссе попутная машина, направляющаяся в Каракал.

Хотя Александра трижды звонила на номер службы экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина, а также рассказав подробные приметы домовладения, полицейские не сумели определить, где она находится. А затем из-за бюрократических процедур медлили с обыском дома. В результате насильник успел убить девушку.

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма не исключает, что у главного подозреваемого были сообщники.

Общество требует менять законодательство

Один из самых серьезных споров в общественном и политическом пространстве Румынии связан с законом об ответственности судей. Большая часть населения страны настаивает на том, чтобы был принят закон, согласно которому судьи отвечали бы за свои поступки перед общественностью. Однако подобная инициатива в какой-то момент оказалась заблокирована.

Трагедия в Каракале только обнажила ситуацию и, казалось бы, обратила внимание на назревшую потребность скорейшего решения ее - общественность остро чувствует необходимость повышения ответственности тех, кому кажется, что их ничего не коснется вне зависимости от совершенных ошибок или злоупотреблений.

Название "Закон Александры" предлагается к проекту об ужесточении наказания за насилие и агрессию в отношении несовершеннолетних по аналогии с "Законом Тияны" в Сербии, который предусматривает несколько важных моментов:

пожизненное тюремное заключение за насилие и убийство несовершеннолетних;

начало поисковой операции пропавшего несовершеннолетнего сразу после обращения родителей, а не спустя 48 часов.

По этому поводу в Румынии появилась online петиция.

Румынское правительство через премьера и главу МВД выразило желание внести изменения в местное законодательство в связи со случаем в Каракале.

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