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Обыски в доме в Каракале

Жестокое убийство в Румынии потрясло всю Европу

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Общество
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В контексте зверского преступления, произошедшего в Каракале, властям многих стран следует обратить особое внимание на формирование эффективной политики по предотвращению случаев насилия и убийств женщин, считает председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что произошедшее в Каракале повергло в шок всю Европу.

"Тщетный звонок 15-летней Александры Мэчешану в экстренные службы опечалил и шокировал всю Европу. Более эффективная политика против убийств женщин и насилия над ними должна стать основой наших политических и институциональных усилий", - написал Сассоли в Твиттер.

Страшное преступление

Главный подозреваемый в убийстве девушек в румынском городе Каракал - 66-летний автомеханик Георге Динкэ сознался в совершенном преступлении.

Адвокат Динкэ сообщил, что его клиент признался в убийстве 15-летней Александры Мэчешану и 18-летней Луизы Михаелы Меленку. Однако убийца продолжает отрицать, что похитил и изнасиловал девушек. По словам адвоката, девушки по своей инициативе пришли к нему, чтобы вступить в интимную связь, а убил он их после возникшей ссоры. 

Александра Мэчешану
© Facebook / Alexandra Măceșanu
Эхо трагедии в Каракале: "закон Александры", или что ждет Румынию

Александра Мэчешану, 15-летняя девочка из села Добрословень уезда Олт, исчезла в среду после того, как ее подобрала на шоссе попутная машина, направляющаяся в Каракал.

Хотя Александра трижды звонила на номер службы экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина, а также рассказав подробные приметы домовладения, полицейские не сумели определить, где она находится. А затем из-за бюрократических процедур медлили с обыском дома. В результате насильник успел убить девушку.

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма не исключает, что у главного подозреваемого были сообщники.

Общество требует менять законодательство

Один из самых серьезных споров в общественном и политическом пространстве Румынии связан с законом об ответственности судей. Большая часть населения страны настаивает на том, чтобы был принят закон, согласно которому судьи отвечали бы за свои поступки перед общественностью. Однако подобная инициатива в какой-то момент оказалась заблокирована. 

Протесты в Бухаресте. Архивное фото
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Ситуация в Румынии – повторение российского кризиса до Путина

Трагедия в Каракале только обнажила ситуацию и, казалось бы, обратила внимание на назревшую потребность скорейшего решения ее - общественность остро чувствует необходимость повышения ответственности тех, кому кажется, что их ничего не коснется вне зависимости от совершенных ошибок или злоупотреблений.

Название "Закон Александры" предлагается к проекту об ужесточении наказания за насилие и агрессию в отношении несовершеннолетних по аналогии с "Законом Тияны" в Сербии, который предусматривает несколько важных моментов:

  • пожизненное тюремное заключение за насилие и убийство несовершеннолетних;
  • начало поисковой операции пропавшего несовершеннолетнего сразу после обращения родителей, а не спустя 48 часов.

По этому поводу в Румынии появилась online петиция.

Румынское правительство через премьера и главу МВД выразило желание внести изменения в местное законодательство в связи со случаем в Каракале.

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Теги:
убийство, страна


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