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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Прослушка телефонов в Молдове: открыты три уголовных дела

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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На первом этапе констатированы пробелы процессуального характера, что могло нарушить основные права граждан на личную жизнь и семью.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Три уголовных дела открыты для расследования распоряжений о ведении прослушки телефонов в 2017-2019 годах. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре страны. 

Смартфон.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В начале июля министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил в эфире одного из частных телеканалов, что у лидеров предыдущей парламентской коалиции была своя, налаженная система прослушивания телефонных разговоров неугодных граждан. По официальной статистике, число прослушиваемых абонентов в Молдове возросло с 2014 года вдвое - с 5 тысяч 900 человек до 12 тысяч к концу 2018 года. Несколькими днями позже в парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку провели слушания представителей спецслужб Молдовы, которые применяют особые меры (в виде прослушивания - ред.) при расследовании ряда правонарушений. 

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В итоге констатировали, что количество прослушивания телефонных разговоров граждан Молдовы за последний год возросло: прокуроры говорили о трех с половиной тысячах случаев, в Службе информации и безопасности заявили о семи тысячах "прослушек".

Как заявили в четверг в Генпрокуратуре, Управление уголовного преследования и криминалистики проверило законность уголовно-процессуальных действий, специальных мер расследования и решений прокуроров, следователей и судей на предмет выдачи разрешения и проведения прослушек по трем уголовным делам. 

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"Проверки начались после заявлений в прессе, что в 2017-2019 годах многих политиков, представителей гражданского общества, журналистов и другие публичных лиц прослушивали, подозревая в попытках организовать массовые беспорядки и руководить ими", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что констатированы пробелы процессуального характера, что могло нарушить "основные праве – на личную жизнь и семью, путем, предположительно, незаконного сбора информации с использованием специальных прослушивающих устройств и слежки".

"В рамках трех уголовных дел будет проверена законность, обоснованность и уместность проведения специальных действий в рамках расследований. Предстоит высказаться о действиях ответственных лиц", - добавили в Генпрокуратуре.

Эксперты ранее заявляли, что рост количества случаев слежки за телефонными разговорами граждан страны демонстрируют, что подобные специальные меры использовались со злоупотреблениями.

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Теги:
Молдова, прослушка


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