НАТО-вский визит: что искали эксперты Альянса в Молдове

Эксперты НАТО в Кишиневе: со специалистами Альянса встретились глава Минобороны и представители Генштаба Нацармии Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Министр обороны Молдовы Павел Войку обсудил с делегацией экспертов НАТО основные проекты и программы, проводимые при поддержке Альянса.

Речь идет, в том числе, об инициативе по поводу укрепления оборонных возможностей (DCBI), реформы сектора обороны и безопасности, а также реализации целей по повышению профессионализма национальной армии, включая подготовку молдавских военных в рамках различных совместных действий.

"Официальные лица договорились о продолжении сотрудничества в целях укрепления и модернизации национальной армии", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, с экспертами НАТО встречу провели и представители Генштаба Нацармии. Стороны проанализировали и определили возможности подготовки военнослужащих национальной армии в профильных учреждениях и участия в совместных учениях и миссиях.

Миссия экспертов НАТО во главе с бригадным генералом, заместителем начальника штаба Объединенного командования Неаполя (JFCN) по сотрудничеству и подготовке Рейнхардом Клоссом (Reinhard Kloss) находилась в республике в течение 6-8 августа.

"Цель визита – анализ нынешнего уровня сотрудничества между министерством обороны и НАТО, а также поиск новых направлений во взаимодействии с организацией", - отметили в ведомстве.

Молдове НАТО не надо

Согласно многочисленным социологическим исследованиям, большая часть граждан Молдовы против вступления республики в НАТО.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года государство сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в молдавской столице открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

В одном из своих недавних выступлений глава республики заявил, что Молдова не будет вступать в НАТО без согласия Партии социалистов. По его словам, стране нужно добиваться международного признания нейтралитета. Он дал понять, что признание нейтралитета на международном уровне – это одна из приоритетных задач.

"В этом направлении надо работать, чтобы убедить всех внешних партнеров", — отметил Додон.

Ранее, встречаясь с заместителем госсекретаря госдепа США, президент призвал Вашингтон поддержать усилия Кишинева по укреплению нейтралитета страны.

Должна ли Молдова сотрудничать с НАТО

Экс-министр обороны, депутат парламента, генерал Виктор Гайчук ранее заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что, он, как бывший представитель Республики Молдова в НАТО, считает, что сотрудничество возможно, но только в мирных сферах. По его мнению, это может стать для Молдовы способом добиться международного признания нейтралитета государства.

"Уверен, что, если руководство Молдовы будет придерживаться строгих и согласованных позиций, что республика - нейтральная страна, мы добьемся международного признания нашего нейтралитета. Мы должны и к НАТО обратиться, чтобы они признали наш нейтральный статус", - заявил Гайчук.

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