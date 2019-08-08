14:13 08 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.80
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.70
Поиск
Флаг НАТО

НАТО-вский визит: что искали эксперты Альянса в Молдове

© Fotolia / selensergen
Общество
Получить короткую ссылку
90 0 0

Эксперты НАТО в Кишиневе: со специалистами Альянса встретились глава Минобороны и представители Генштаба Нацармии Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Министр обороны Молдовы Павел Войку обсудил с делегацией экспертов НАТО основные проекты и программы, проводимые при поддержке Альянса.

Речь идет, в том числе, об инициативе по поводу укрепления оборонных возможностей (DCBI), реформы сектора обороны и безопасности, а также реализации целей по повышению профессионализма национальной армии, включая подготовку молдавских военных в рамках различных совместных действий.

"Официальные лица договорились о продолжении сотрудничества в целях укрепления и модернизации национальной армии", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, с экспертами НАТО встречу провели и представители Генштаба Нацармии. Стороны проанализировали и определили возможности подготовки военнослужащих национальной армии в профильных учреждениях и участия в совместных учениях и миссиях.

Флаги НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Глава МИДЕИ: Молдова заинтересована в политическом диалоге с НАТО

Миссия экспертов НАТО во главе с бригадным генералом, заместителем начальника штаба Объединенного командования Неаполя (JFCN) по сотрудничеству и подготовке Рейнхардом Клоссом (Reinhard Kloss) находилась в республике в течение 6-8 августа.

"Цель визита – анализ нынешнего уровня сотрудничества между министерством обороны и НАТО, а также поиск новых направлений во взаимодействии с организацией", - отметили в ведомстве.

Молдове НАТО не надо

Согласно многочисленным социологическим исследованиям, большая часть граждан Молдовы против вступления республики в НАТО.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года государство сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в молдавской столице открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

В одном из своих недавних выступлений глава республики заявил, что Молдова не будет вступать в НАТО без согласия Партии социалистов. По его словам, стране нужно добиваться международного признания нейтралитета. Он дал понять, что признание нейтралитета на международном уровне – это одна из приоритетных задач.

"В этом направлении надо работать, чтобы убедить всех внешних партнеров", — отметил Додон.

Ранее, встречаясь с заместителем госсекретаря госдепа США, президент призвал Вашингтон поддержать усилия Кишинева по укреплению нейтралитета страны.

Должна ли Молдова сотрудничать с НАТО

Экс-министр обороны, депутат парламента, генерал Виктор Гайчук ранее заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что, он, как бывший представитель Республики Молдова в НАТО, считает, что сотрудничество возможно, но только в мирных сферах. По его мнению, это может стать для Молдовы способом добиться международного признания нейтралитета государства.

"Уверен, что, если руководство Молдовы будет придерживаться строгих и согласованных позиций, что республика - нейтральная страна, мы добьемся международного признания нашего нейтралитета. Мы должны и к НАТО обратиться, чтобы они признали наш нейтральный статус", - заявил Гайчук.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Санду в Брюсселе: о чем говорила премьер с еврочиновниками и генсеком НАТО
Теги:
НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Самые красивые фонтаны Кишинева: островки свежести в удушливую жару
Первые кадры штурма дома Атамбаева
Первые видеокадры штурма дома Атамбаева: как это было
Готовимся к школе: первый раз – в первый класс!
Как в Молдове подготовиться к школе

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться