Новый конкурс в правительстве: на этот раз ищут генсекретарей министерств

Претенденты должны разбираться в конкретных сферах, быть неподкупными и хотеть работать.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Премьер министр правительства Молдовы Майа Санду сообщила, что объявлены конкурсы на должности генеральных секретарей пяти министерств.

По ее словам, "стране нужны компетентные, неподкупные люди, которые хотят работать".

"Участвуйте в конкурсе на должность генеральных секретарей пяти министерств – Минфина, Минюста, МВД, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также министерства образования, культуры и исследований", - написала Санду на своей странице в соцсети Facebook.

По ее мнению, претенденты должны знать, что нужно сделать, чтобы госинституты стали эффективными, они должны хотеть изменить ситуацию в стране и помочь обеспечить высокий уровень жизни граждан, быть смелыми и энергичными, чтобы справляться с различными вызовами.

Парламент Молдовы в июле 2017 года утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Кабмин состоит из премьера, первого замглавы правительства, вице-премьер-министров, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезли должности заместителей министра, их заменили госсекретари.

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На заседании правительства 26 июля утверждено решение внести поправки в законодательство. В результате 33 генеральных госсекретаря и госсекретаря были уволены. Впоследствии назначены лишь несколько генеральных секретарей министерств.

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