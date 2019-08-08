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Автомобиль на Буюканах переехал женщину

Женщина, которую в Кишиневе переехало авто без водителя, скончалась

© Sputnik / Martor ocular
Общество
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Медикам не удалось спасти жизнь пожилой женщины, получившей многочисленные переломы и травмы после наезда автомобиля.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Пенсионерка, ставшая жертвой аварии утром в четверг, скончалась в больнице спустя некоторое время после ДТП, сообщил корреспонденту Sputnik глава управления скорой помощи Научно-практического центра медицины скорой помощи Василе Шовгур. 

Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Трагедия произошла утром на улице Каля Ешилор. Очевидцы произошедшего сообщили, что в транспортном средстве не было водителя. Машина стала ехать, скорее всего, из-за какой-то технической неисправности. Пенсионерка шла медленно и не заметила, как на нее движется автомобиль.

От удара женщина получила серьезные травмы – у нее диагностировали переломы ног и рук. Сама пострадавшая после случившего находилась без сознания.

В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где около 10 утра она скончалась.

Полицейским предстоит выяснить, что стало причиной случившегося.

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