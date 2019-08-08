Очередная схема контрабанды: проведены обыски и задержания

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Четверо человек по подозрению в контрабанде анаболиков задержаны прокурорами и офицерами Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре страны.

Как уточнили в ведомстве, пунктом назначения этих товаров был Европейский союз, куда анаболики доставляли через Молдову.

Правоохранители провели следственные мероприятия по 12 адресам в Кишиневе – проверили место жительства подозреваемых, их автомобили и склады.

"В ходе обысков найдено большое количество анаболических андрогенных стероидов, оборудование для изготовления медицинских препаратов и их упаковки, а также другие вещи. Задержаны четверо человек", - сообщили в Генпрокуратуре.

В конце июня на заседании Высшего совета безопасности Молдовы подняли вопрос о том, что схемы по контрабанде реализовывались регулярно.

Как заявил тогда президент Молдовы Игорь Додон, предстоит разобраться, "каким образом еженедельно проходили через аэропорт по две тонны янтаря", как по другим схемам провозились контрабандой анаболики, сигареты и спирт.

По всем схемам созданы следственные группы, которые должны информировать о ходе расследования ВСБ.

В среду, 7 августа, прокуроры провели обыски в нескольких таможенных бюро.

"Следственная группа под руководством Генеральной прокуратуры продолжает расследование дела о контрабанде различных товаров и веществ – анаболиков, янтаря, табачной продукции и этилового спирта", - пояснили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел.

Тогда сообщалось, что обыски прошли в таможенных бюро Кишинева, Центра, №4, в филиале ГП "Почта Молдовы", а также в Почтовом офисе Кишинева.

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