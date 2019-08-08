Стрельба на границе Молдовы - пограничникам пришлось открыть огонь

Контрабандисты на двух микроавтобусах пытались переправить через прут на надувных лодках крупную партию сигарет.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. На границе Молдовы прозвучали выстрелы из автоматического оружия - только так пограничникам удалось остановить контрабандистов, переправлявших крупную партию сигарет.

Группа мужчин пыталась переправить в Румынию сигареты общей стоимостью более 3,2 миллиона леев. По сообщению Пограничной полиции, жители города Единцы совместно с другими членами группировки контрабандистов, гражданами Румынии, организовали постоянный маршрут по контрабанде табачных изделий. В группировке действовало четкое распределение ролей, строгая дисциплина и координация действий.

Операция по задержанию контрабандистов была проведена в окрестностях села Сиреуцы Бричанского района, на берегу реки прут. На месте задержания правоохранители обнаружили 80 тысяч пачек сигарет марки "Ritm Classic" с акцизной маркой Республики Молдова, две надувные лодки модели Aqua Storm, фонари, радиостанции, бинокль и другие технические средства.

Задержать контрабандистов удалось только после того, как пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов.

В результате операции три человека были задержаны на 72 часа, причем в их числе оказался и начальник сектора пограничной полиции. Были изъяты упаковки сигарет, лодки с двигателями, два микроавтобуса, радиостанции, средства мобильной связи.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.

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