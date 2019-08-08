В Глодянах град размером с куриное яйцо уничтожил урожай - видео

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Сильный дождь с градом обрушился на Глодянский район. Видео и фотоснимки Сильный дождь с сегодняшнего дня вызвал ураган в районе Глодень. Изображения и кадры видеосъемки в социальных сетях демонстрируют масштабы катастрофы.
Потоки града оказались настолько плотными, что куски льда размером с куриное яйцо сплошь покрывали землю.
Непоправимый ущерб нанесен виноградникам и садам местных фермеров - казалось, что посадки прошли через мясорубку.
Это уже не первый раз, когда стихийное бедствие обрушивается на Глодянский район, однако града такой силы здесь не видели давно.
В четверг Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение будет действовать до середины следующей недели.
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