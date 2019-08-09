В августе бюджетники уйдут на мини-каникулы

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Согласно утвержденному правительству календарю рабочих и выходных дней, выходные запланированы на 24-27 августа.

Календарные выходные дни в конце месяца выпадают на субботу 24-го и воскресенье 25 августа.

Понедельник 26 августа объявлено нерабочим днем, а 27 августа в Молдове отмечается День независимости.

Отрабатывать будущий выходной работники бюджетной сферы будут 17 августа, в рабочую субботу.

Предыдущие мини-каникулы у бюджетников в Молдове были в мае, когда они отдыхали четыре дня подряд, начиная с праздничного дня 9 мая, когда в Республике Молдова отмечают День Победы, а по официальному календарю — еще и День Европы.

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