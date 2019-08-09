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Maia Sandu

Ночной конкурс: в правительстве не смогли назвать имена двух новых судей КС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Конкурсная комиссия обещала назвать имена двух новых судей Конституционного суда в ночь с 8 на 9 августа, однако выбор оказался слишком трудным.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. В ночь с четверга на пятницу, 9 августа, состоялась пресс-конференция, на которой члены правительства обещали назвать победителей конкурса по отбору двух судей Конституционного суда.

Высший совет магистратуры Consiliul Superior al Magistraturii
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сергей Цуркан и Эдуард Абабей назначены судьями Конституционного суда

Однако выбор оказался слишком трудным. На ночной пресс-конференции премьер-министр Майя Санду заявила, что победителей конкурсная комиссия не выявила.

Вместо имен победителей комиссия назвала четырех кандидатов, которые вошли в "шорт-лист". Ими оказались Люба Шова, Эдуард Шербенко, Владимир Гросу и Николае Рошка.

Майя Санду сообщила, что на следующей неделе на заседании правительства будет объявлено окончательное решение в отношении двух судей, делегированных правительством в КС.

По заявлению пресс-службы кабинета министров, процесс интервьюирования кандидатов продолжался с полудня. В состав комиссии вошли премьер Майя Санду, министр юстиции Олеся Стамате, заместитель генерального секретаря правительства Роман Казан, народный адвокат Михай Которобай (с правом совещательного голоса), эксперт в области права Николае Осмокеску, доктор права Октавиан Казак, председатель Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча и исполнительный директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза.

Интервью с каждым кандидатом длилось около 40 минут, при этом в конкурсе участвовали 12 кандидатов.

Согласно статье 136 Основного закона страны, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двоих судей назначает парламент, двоих – правительство, еще двоих - Высший совет магистратуры. Затем судьи КС тайным голосованием избирают председателя суда. В Конституции страны также прописано, что судьи КС обладают иммунитетом. Они "несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции".

Кроме того, в основном законе сказано, что "судьи Конституционного суда должны иметь высшее юридическое образование, высокий профессиональный уровень и стаж работы в области юриспруденции, в сфере юридического образования или науки не менее 15 лет".

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Теги:
Конституционный суд


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