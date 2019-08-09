В Приднестровье впервые организуют мировое первенство по зрелищному вейксерфингу

Соревнования станут уникальным событием для региона, в котором официально лишь недавно была зарегистрирована федерация по столь зрелищному водному виду спорта, как вейкбординг.

ТИРАСПОЛЬ, 9 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В выходные, 10 и 11 августа, в Приднестровье пройдет этап мирового первенства по вейкбордингу. Это новый, активно развивающийся зрелищный экстремальный водный вид спорта, вобравший в себя элементы от водных лыж, серфинга и сноубординга. Представители Республиканской спортивной федерации "Вейк Про", организующие первенство, рассказали корреспонденту Sputnik про этот необычный вид спорта, про его историю в Приднестровье и о том, каким образом удалось на берег Днестра привлечь столь значимое международное событие и почему наша река показалась таким заманчивым местом для райдеров со всего света.

"Десять-пятнадцать минут вейкбордической тренировки по ощущениям сравнимо с двумя часами, проведенными в спортивном зале. Во время катания задействуются почти все группы мышц, идет серьезная нагрузка на руки, ноги, спину, пресс", - в двух словах объясняют они суть вейкбординга.

В чем экстремальность этого спорта

На самом деле этот вид спорта недаром считается экстремальным. Под силу одолеть его науку дано не каждому. Опытные райдеры так и говорят: вейкбординг - уникальный и сложный вид спорта, а также финансово-затратный и потому не "для всех". И приводят ряд причин.

Спорт травмоопасен (скорость буксировщика достигает 30-40 км/час, а высота волны или фигур - нескольких метров). Он требует специальной физической подготовки как спортсменов (в межсезонье райдеры PRO-уровня тренируются по специальной программе в акробатическом зале), так и пилотов катеров. А еще для занятий им необходима дорогостоящая спецтехника и спортивная экипировка, включая защиту. Хотя при этом он очень зрелищный и всегда привлекает к себе много внимания.

История появления в Приднестровье

В Приднестровье вейкбординг появился в 2010 году и благодаря энтузиастам этого направления в спорте он быстро приобрел популярность.

"Первоначальные тренировки проходили на пустынных пляжах, а в качестве тяги использовался внедорожник. В дальнейшем, освоив базовый уровень, приобрели первую водную буксировочную технику", - вспоминает исполнительный директор "Вейк Про" Дмитрий Курлатов.

Некоммерческая общественная спортивная организация "Тираспольская Федерация Вейкбординга "Вейк Про" была зарегистрирована в 2013 году. И лишь полтора месяца назад Служба по спорту Приднестровья на основании обращения федерации признала видом спорта "Вейкбординг" (с дисциплинами: вейкборд – катер, вейкборд – электротяга, вейксерфинг), включив его в Республиканский реестр. А чуть позже аккредитовала и саму организацию, наделив ее статусом Республиканской спортивной федерации. И на данный момент она является эксклюзивным представителем данного вида спорта в регионе.

Александр Новиков был первым, кто начал развивать вейкбординг в регионе. Он пришел в этот спорт из кайтсерфинга (в этом виде спорта тяговым устройством является подобие воздушного змея) и впоследствии возглавил федерацию.

"Постепенно федерация достигла уровня, когда о ней начали узнавать в России и Украине. В Тирасполь стали приезжать райдеры из близлежащего зарубежья. Условия тренировок и гостеприимство принимающей стороны привлекли внимание спортсменов и из Европы", - рассказывает Новиков.

Связи с коллегами по всему миру

Федерация "Вейк Про" теперь объединяет более двадцати райдеров из Приднестровья. Она располагает собственной материально-технической и ремонтной базой. За время своего существования "Вейк Про" наладила партнерские отношения с самыми известными вейкбординг–центрами в Москве и Санкт-Петербурге: Moscow WakE School, MyWawe и Humanoid Wake Park.

С началом сезона, на протяжении последних трех лет, на ее базе регулярно проводят спортивные сборы (вейк-кемпы) многократные чемпионы РФ, неоднократные победители и призеры чемпионатов Европы и Мира Георгий Худницкий, Ярослав Валеев, Светлана Белова, Александра Туненко.

В 2018 году приднестровский райдер, представляющий "Вейк Про" Александр Гулин, вошел в пятерку лучших спортсменов на чемпионате Европы по катерному вейкбордингу, проходившему в Италии.

Немного о мировом первенстве

С прошлого года федерация развивает сотрудничество с Международной федерацией воднолыжного спорта и вейкбординга (IWWF). Благодаря чему и появилась возможность проведения в Тирасполе в этом году этапа мирового первенства по вейксерфингу.

Чемпионат такого уровня представляется в регионе впервые и будет проходить в акватории реки Днестр, в районе центральной набережной и городского пляжа.

О своем желании принять участие заявили выдающиеся спортсмены из России, Украины, и Европы. Около сорока претендентов в категории от "юниоров" до "мастеров" поборются за рейтинговые балы, позволяющие претендовать на участие в финале Кубка мира. Неделю назад аналогичное первенство прошло в Москве, в нем приняло участие около 70 именитых вейксерфингистов, многие из которых прибудут на турнир на берег Днестра. Ожидается, что соревнования на приднестровской базе станут ежегодными.

Привлекательность Днестра для райдеров мирового уровня

Так почему же берег Днестра для знаменитых райдеров оказался столь привлекательным, и уже сейчас говорится о больших перспективах развития вейкбординга в регионе.

"Русло реки Днестр имеет прямые участки протяженностью 5-10 км, что обеспечивает максимально комфортное катание. Лесной массив на берегу реки защищает водную поверхность от ветра, что способствует легкому, комфортному и безопасному скольжению по идеально ровной воде", - отмечает Курлатов.

Кроме того, подходящий сезон для вейкбординга на Днестре один из самых длинных. Он начинается в апреле и длится до конца ноября.

"Развитая инфраструктура Тирасполя, отвечающая мировым стандартам техника и оборудование, гостеприимство принимающей стороны, удобная логистика (близость аэропортов Кишинева и Одессы), – делают Приднестровье привлекательным для спортсменов из России и Европы", - дополняет Новиков.

Популярность спорта в мире

В настоящее время по всему миру проводят много соревнований по вейкбордингу и вейксерфингу среди любителей и профессионалов. К ним относится Кубок Мира, который организуют с 1998 года, а также Кубок Европы и различные национальные первенства.

В 1998 году Олимпийский комитет Греции рекомендовал ввести вейкбординг в программу олимпиады 2004 года в Афинах. В 2005 вейкбординг был включен в список дисциплин Всемирных игр.