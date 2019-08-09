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Парк

В Тирасполе привили особый вид развлечения - "паркоманию"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В главном приднестровском городе такой вид отдыха для горожан становится уже традицией.

ТИРАСПОЛЬ, 9 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В парке культуры и отдыха "Победа" города Тирасполя продолжается реализация проекта для детей и взрослых Клуба выходного дня "Паркомания". В этом году он проводится уже в третий раз Управлением культуры города.

"Каждые выходные дни лета – субботу и воскресенье - в парке проводятся театрализовано-концертные и развлекательные программы, интерактивы, мастер-классы, квесты творческих коллективов", - рассказали в управлении.

В августе на выходные горожан также ожидают различные интересные мероприятия.

Парк. Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
В Тирасполе "заражают" паркоманией

В ближайшую субботу-воскресенье, 10 и 11 августа, для посетителей парка проведут интерактивный мастер-класс "Умелый сладкоежка" и интерактивно-развлекательную программу "В ритме лета".

В будущие выходные, 17 и 18 августа, пришедшие смогут попробовать свои силы в развлекательно-игровой программе "Сказочный квест", а на следующий день развлечься на дискотеке. В следующий уикенд на 24-25 августа горожан ожидает интерактивный квест "Умозарядка" и праздник урожая "Дары родного края". А завершит летнюю феерию 31 августа концертная программа "Ярмарка талантов".

Как писал Sputnik ранее, организаторы, задумав этот проект, хотели привлечь внимание горожан к парку, чтобы он для них стал местом не только прогулок, но также интересного проведения досуга.

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Теги:
отдых, развлечение, паркомания, Приднестровье


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