Последствия непогоды в Молдове: в стране оценивают ущерб от ливней с градом

Поваленные деревья, сорванные крыши, затопленные дороги - таковы итоги непогоды, обрушившейся на республику в четверг после обеда.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В результате проливных дождей с градом, прошедших в Молдове 8 августа, пострадали многие населенные пункты на севере страны, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

"Сильный ветер повалил деревья в Глодянах, а град побил окна некоторых домов в Каменке Глодянского района. Из-за обильных осадков и сильного ветра с крыш двух складов в этом же населенном пункте сорвало листы шифера", - отметили в инспекторате.

Последствия сильных дождей ощутили и жители сел Яблоана и Стурзовка, а в селе Бурланешты Единецкого района с крыши склада, где хранились зерновые, сорвало листы шифера.

Организм сигналит, что погода резко изменится: можно ли избежать последствий>>>

"Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах, чтобы установить размер материального ущерба", - добавили в инспекторате.

Непогода дошла и до Кишинева. Cильный ливень начался в Кишиневе, потоки воды затруднили движение транспорта на столичных улицах. Люди с трудом добирались с работы домой. На многих дорогах оказались заблокированы машины. К примеру, один из опасных участков образовался на улице Албишоара в районе железнодорожного вокзала. Автомобилисты, не успевшие проскочить этот отрезок пути, вынуждены были переждать ливень на обочине, потоки воды скрыли ямы, колдобины, и это затруднило движение. В столичном секторе Буюканы тоже оказались повалены несколько деревьев.

Дерево, поваленное ветром, в жилом дворе столичного сектора Буюканы © Sputnik / Yana Zaharova

Дерево, поваленное ветром, в жилом дворе столичного сектора Буюканы © Sputnik / Yana Zaharova 1 / 2 © Sputnik / Yana Zaharova Дерево, поваленное ветром, в жилом дворе столичного сектора Буюканы

Молдавские синоптики объявили два "желтых кода". Один из них метео и связан с жаркой погодой, а второй - в связи с гидрологической засухой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK