Влах обратилась к и.о. генпрокурора Молдовы, настаивая на срочных мерах

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах обратилась к исполняющему обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу с требованием уволить назначенного демократами и.о. прокурора автономии Василия Стойнова. Они призвала Робу провести расследование в этом смысле и наказать всех тех, кто нарушил действующее законодательство.

"Хочу открыто обратиться к исполняющему обязанности генерального прокурора Республики Молдова Думитру Робу. Мною установлен факт, что и.о. прокурора Гагаузии господин Василий Стойнов был незаконно назначен на пост исполняющего обязанности. Был нарушен ряд законодательных актов", - заявила Влах во время онлайн-трансляции в соцсети.

Она пояснила, что, во-первых, на пост руководителя и.о. главы этой структуры может назначаться только прокурор, работающий в Прокуратуре автономии.

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"Господин Стойнов на момент назначения в Прокуратуре Гагаузии не работал. В этой связи считаем, что приказ о его назначении незаконен", - отметила башкан.

Более того, как подчеркнула Влах, согласно местному законодательству и.о. прокурора может находиться на этом посту около шести месяцев, но не более 12 месяцев. По ее словам, Стойнов же занимает указанную должность уже больше года. Это, как утверждает башкан, следующее нарушение действующего законодательства.

"Обращаюсь к господину Робу и настаиваю на том, чтобы был отменен приказ о назначении Василия Стойнова на должность и.о. прокурора Гагаузии. Господин Стойнов должен быть снят с этого поста – уволен. Это должно произойти в ближайшее время. На его место должен быть назначен один из заместителей прокурора Гагаузии, как это и положено по закону", - сказала Влах.

Она отметила, что всем известна процедура назначения Стойнова на пост прокурора автономии, и кто конкретно поставил его у руля Прокуратуры автономии.

"Это были представители Демократической партии. У господина Стойнова были конкретные заказы. Одно из поручений для него заключалось в возбуждении уголовного дела в отношении меня – башкана Гагаузии, кандидата в башканы. Была поставлена задача сделать все возможное, чтобы не допустить меня к избирательной кампании или сделать все возможное, чтобы снять меня с избирательной гонки", - отметила Влах.

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