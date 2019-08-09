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КПП

Ситуация на границах Молдовы: что заявили в Погранполиции

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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По данным Погранполиции, за прошедшие сутки границу Молдовы пересекли свыше 72 тысяч человек, большая часть из них покинула пределы республики.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В летний период на некоторых пунктах пересечения государственной границы наблюдается увеличение потока транспортных единиц, что приводит к более длительному передвижению и увеличению времени ожидания в очередях, предупреждает Пограничная полиция Молдовы.

"Этим утром, начиная с 06.30 отмечен интенсивный трафик на КПП Мирное. Среднее время ожидания при пересечении границы на выезде из страны превышал 30 минут", - отметили в Погранполиции.

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© Sputnik / Vadim Rusu
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Похожая ситуация наблюдалась и на КПП Крива. На данный момент, согласно приложению Trafic Online, пробок при пересечении государственной границы не наблюдается.

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По данным Погранполиции, за прошедшие сутки границу Молдовы пересекли свыше 72 тысяч человек, большая часть из них покинула пределы республики.  

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