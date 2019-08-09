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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

В Молдове объявлен конкурс на должность генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В течение месяца будут приниматься заявки кандидатов на должность генпрокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Высший совет прокуроров на заседании в пятницу принял решение объявить конкурс на вакантную должность генерального прокурора страны. Заявки претендентов на этот пост будут приниматься до 10 сентября.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. За документ проголосовали депутаты парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передали и в Высший совет прокуроров. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело по факту узурпации власти

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Поправки в закон

Позже, 19 июля, депутаты утвердили в окончательном чтении изменения в законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП). 

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Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прослушка телефонов в Молдове: открыты три уголовных дела

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

Как назначали и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны депутаты.

Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету предложила выдвинуть на должность врио генпрокурора Молдовы замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу.

Депутаты парламента на заседании 30 июля 78 голосами одобрили эту кандидатуру.

С момента назначения Робу Генпрокуратура начала несколько громких расследований. В том числе, открыто уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове в период с 7 по 14 июня, возбуждены три уголовных дела по факту прослушки граждан страны.

Руководители Прокуратуры Республики Молдова
© Sputnik / Moldova
Руководители Прокуратуры Республики Молдова

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Теги:
генпрокурор, Молдова


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