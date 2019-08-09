На зависть другим - в Кишиневе появится "примерный двор"

Большинство дворов многоэтажных домов не ремонтировали еще с советских времен - одну из таких площадей решили привести в порядок в муниципальном совете Кишинева.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Большинство дворов в Кишиневе пришли в упадок, и это - неудивительно. Инфраструктура изветшала, так как ремонта не было без малого 30-40 лет. От детских площадок остались одни ржавые остовы, а об участках территории, где люди могли бы заниматься спортом, и вовсе говорить не приходится. Там, где когда-то были спортплощадки, сегодня в большинстве случаев, - запустение и метровый бурьян.

Примерно такая же ситуация сложилась и во дворе по улице Алба-Юлия, 206. От детской площадки не осталось и следа, а от небольшого стадиона - лишь проржавевшие металлические контуры турников и прочих специальных снарядов. Их стерло время, а "добило" десятилетие либерального бездействия.

Чтобы показать, что и внутридворовые пространства в столице могут быть оборудованы для людей, а не для "галочки" в отчете, муниципальные советники проголосовали за то, чтобы выделить на реконструкцию внутридворового пространства на Буюканах более 600 тысяч леев из городского бюджета.

"Здесь был когда-то стадион, но он - в разрушенном состоянии, все заржавело. В мунсовете приняли решение построить новый стадион, соответствующий всем критериям. В этом дворе будет оборудована площадка для фитнеса, где смогут заниматься и люди в возрасте. Здесь также установят детскую площадку", — рассказал муниципальный советник Динарий Кожокару в эфире одного из частных телеканалов.

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Этот двор станет "примерным", то есть таким, по "лекалам" которого можно восстанавливать территории у подъездов в других спальных районах столицы.

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