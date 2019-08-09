Буря на 15 минут, но последствия в Единцах серьезные: что говорит мэр

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В результате непогоды в Единцах были повалены более двух десятков деревьев, повреждены крыши домов и других зданий, уничтожены сельхозкультуры. Об этом заявил корреспонденту Sputnik примар (мэр – ред.) города Константин Кожокару.

Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти>>>

Ливень с градом и сильный ветер длились в четверг вечером всего порядка 15 минут, но последствия непогоды оказались очень серьезными. Местная администрация не обращалась за помощью к центральной власти и старается справиться своими силами.

В то же время примэрия попросила местных жителей помочь справиться с последствиями.

"Идея призыва заключается в том, чтобы откликнулся и частный сектор. С общественными объектами мы стараемся справиться сами, но есть поваленные деревья и во дворах людей. Буря продолжительностью всего 14-15 минут оставила серьезные последствия", - сказал Кожокару.

Деревья оказались повалены в том числе на линии электропередач и газопроводы.

"На здание одного из магазинов упали сразу два дерева", - пояснил глава местной администрации.

Ранее в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы заявили, что в результате проливных дождей с градом, прошедших в Молдове 8 августа, пострадали многие населенные пункты на севере страны.

Сильный ветер повалил деревья в Глодянах, а град побил окна некоторых домов в Каменке Глодянского района. Из-за обильных осадков и сильного ветра с крыш двух складов в этом же населенном пункте сорвало листы шифера. Последствия сильных дождей ощутили и жители сел Яблоана и Стурзовка, а в селе Бурланешты Единецкого района с крыши склада, где хранились зерновые, сорвало листы шифера.

Непогода дошла и до Кишинева. Cильный ливень начался в Кишиневе, потоки воды затруднили движение транспорта на столичных улицах. Люди с трудом добирались с работы домой. На многих дорогах оказались заблокированы машины. К примеру, один из опасных участков образовался на улице Албишоара в районе железнодорожного вокзала. Автомобилисты, не успевшие проскочить этот отрезок пути, вынуждены были переждать ливень на обочине, потоки воды скрыли ямы, колдобины, и это затруднило движение. В столичном секторе Буюканы тоже оказались повалены несколько деревьев.

В пятницу в Молдове объявлен "желтый код" в связи с "нестабильным характером погоды". В Госгидрометеослужбе предупредили, что во второй половине дня возможны ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду.

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