Буря в Кишиневе: пешеходы пересекают "подземку" чуть ли не вплавь

Потоп в подземных переходах и реки на дорогах - Кишинева оказался не готов к ливню.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. На молдавскую столицу обрушился ливень, а инфраструктура города не справляется с таким обилием осадков. Дороги превратились в реки, а некоторые подземные переходы оказались затоплены. Пешеходам ничего не остается, как пересекать эти потоки грязной воды, погружая ноги по щиколотку в это месиво. Видеороликом этих маневров кишиневцы делятся в социальных сетях.

Продавцам магазинчиков, которые размещены в подземном переходе приходится проявлять смекалку. Чтобы не стоять в воде некоторые из них забираются на стулья.

Столичные службы как всегда молчат - никакой реакции на прошедший накануне ливень, ни на сегодняшнюю бурю у городской администрации нет.

Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с "нестабильным характером погоды".

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Предупреждение действует в республике только 9 августа.

"В течение дня сохранится неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами ливни (15-20 литров на квадратный метр), с градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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