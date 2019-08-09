В Генпрокуратуре новое руководство - кто теперь заместитель у Думитру Робу

Высший совет прокуроров сегодня назначил новых заместителей генерального прокурора по предложению временно исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Высший совет прокуроров (CSP) назначил сегодня прокуроров Эдуарда Булата, Мирчу Рошиору и Александру Никиту в качестве заместителей временно исполняющего обязанности генерального прокурора.

Три прокурора были предложены для утверждения CSP временно исполняющим обязанности генерального прокурора Думитру Робу.

Они заменили заместителей бывшего генерального прокурора Эдуарда Харунжена - Игоря Попу и Юрие Гараба. Ранее Мирча Рошиору также занимал должность заместителя генерального прокурора, когда ведомство возглавлял Эдуард Харунжен.

"У них более семи лет опыта работы в должности прокуроров, и в настоящее время они занимают руководящие должности в Генеральной прокуратуре", - сказал Робу.

Согласно Закону о прокуратуре, кандидат на должность заместителя генерального прокурора выдвигается генеральным прокурором. На должность заместителя генерального прокурора может быть назначено лицо, имеющее не менее 7 лет опыта работы в должности прокурора, в последние 3 года он должен работать в должности прокурора и обладать организационными способностями. Заместители генерального прокурора назначаются на должность без конкурса по приказу генерального прокурора с письменного согласия Высшего совета прокуроров.

Срок полномочий заместителей генерального прокурора заканчивается мандатом генерального прокурора, но они продолжают осуществлять свои полномочия до назначения новых заместителей генерального прокурора.

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Заместители бывшего генерального прокурора могут быть назначены заместителями нового генерального прокурора. После прекращения действия мандата заместители генерального прокурора могут продолжать свою деятельность на любой вакантной должности прокурора, занимаемой без конкурса.

11 июля генеральный прокурор Эдуард Харунжен подал прошение об отставке президенту Республики Молдова. Харунжен был назначен на должность генерального прокурора указом президента Республики Молдова 8 декабря 2016 года.

В настоящее время обязанности генерального прокурора временно исполняет прокурор Думитру Робу. Он был назначен на должность указом президента страны от 31 июля 2019 года.

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