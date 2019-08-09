Демократы готовятся опротестовать открытие дела об узурпации власти

Обращение в судебную инстанцию представители ДПМ могут направить уже в начале следующей недели.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Депутаты-демократы опротестуют в суде распоряжение и.о. генпрокурора об открытии уголовного дела по факту узурпации власти, если оно не будет аннулировано. Об этом сообщили в пресс-службе политформирования.

"Группа депутатов ДПМ, экс-члены правительства потребовали сегодня у и.о. генпрокурора Думитру Робу аннулировать распоряжение об открытии уголовного дела по предполагаемому факту узурпации власти. В противном случае указ опротестуют в суде уже в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

Решения Генпрокуратуры

Министр внутренних Андрей Нэстасе ранее потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы ошибки фактические и правовые при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший молдавский премьер Павел Филип заявил, что для демократов очевидны безосновательность дела, отсутствие мотивов для его открытия. Кроме того, по его мнению, таким образом пытаются "давить на парламентскую оппозицию".

Экспертное мнение

Бывший Генеральный прокурор страны Валерий Гурбуля ранее заявлял Sputnik, что открыть уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове надо было не позднее 10 июня.

"Моя профессиональная точка зрения – прокуратура припозднилась. Открыть уголовное дело по факту узурпации власти надо было еще в ту неделю, не позднее 10 июня. И тогда возможности прокуратуры, группы, формируемой по такому комплексному делу, были бы намного больше", - сказал собеседник.

Экс-генпрокурор обратил внимание и на то, что "развитие событий в ту неделю не исключало возможность уличных столкновений, насилия и массовых беспорядков".

Также Гурбуля подчеркнул, что "в большинстве случаев лица, фигурирующие в уголовном расследовании, используют все процессуальные возможности. Часто все начинается с того, что опротестовывают решение прокурора о возбуждении уголовного дела".

"Думаю, что следовало бы в процессе расследования предоставлять аргументы и доказательства в свою пользу. Изначальное оспаривание указа о начале уголовного дела - нежелание вступать в расследование, которого так ждет общество, существует ведь очень много вопросов, на которые должна ответить прокуратура именно проведением расследования. По моему мнению, юридически проще действовать в процессе расследования или открытых судебных заседания и доказать невиновность", - сказал Гурбуля.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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