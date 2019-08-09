В Молдове появится новый антикоррупционный орган при премьер-министре

Кабинет министров заявил о создании еще одной правоохранительной структуры, которая создаст противовес коррумпированным силовым органам.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. На следующей неделе на заседании правительства будет обсужден вопрос о создании новой структуры - Бюро по борьбе с коррупцией и реформой юстиции, которое будет подчинено премьер-министру Молдовы.

Об этом на брифинге в пятницу заявила глава правительства Майя Санду.

Решение о создании новой правоохранительной структуры было оглашено на фоне конфронтации между премьер-министром и Высшим советом прокуроров (ВСП).

Накануне Высший совет прокуроров заявил о начале отбора кандидатов на конкурс по занятию вакантной должности генерального прокурора. Однако ранее по инициативе правящего большинства в парламенте в первом чтении был принят законопроект, который серьезно меняет процедуру назначения генерального прокурора.

Действия ВСП вызвали резкую реакцию премьер-министра Майи Санду, которая заявила, что эта структура продолжает "работать на коррупционеров".

"ВСП так и не понял, что времена, когда они могли назначать прокуроров по типу таких коррумпированных персонажей, как Харунжен, Попа или Бецишор, уже прошли. Этот совет уже не раз доказал, что считает себя превыше любых законов и национального интереса", - заявила Санду.

В ответ председатель ВСП Анжела Мотузок выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что прокуроры руководствуются действующим законодательством и существующей процедурой отбора кандидатов на пост генпрокурора.

Планируется, что в состав нового Бюро по борьбе с коррупцией и реформой юстиции при премьер-министре войдут руководители силовых структур, ответственных за поддержание правопорядка, а также представители гражданского общества и международные эксперты.

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