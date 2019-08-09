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Яйца.

Дело о выеденном яйце - как детей в Кишиневе кормят протухшими продуктами

© AP Photo / Virginia Mayo
Общество
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После скандала с поставками червивой рыбы и заплесневевшего хлеба детей в ряде столичных дошкольных учреждений намеревались накормить протухшими яйцами.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Скандалы с просроченными продуктами, которыми пытаются накормить детей в дошкольных учреждениях, сотрясают молдавское общество чуть ли не каждую неделю. В пятницу, 9 августа, сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) в ходе проверок обнаружили десятки куриных яиц, срок годности которых истек в конце июля, сразу в нескольких детских садах муниципия Кишинев. 

Как уточнили в ANSA, больше всего такого несъестного товара было в дошкольном учреждении № 184 в Кишиневе, сотрудники ведомства составили протокол по факту инцидента, ведется следствие.

Ранее советники президента Ион Кику и Виорика Думбрэвяну провели заседание с представителями нескольких структур, на котором обсуждался вопрос предотвращения нарушений в процессе обеспечения продуктами дошкольных образовательных учреждений. 

В администрацию главы государства ранее поступила жалоба от бывшего директор детского сада №177, расположенного в столичном секторе Чеканы. Женщина утверждает, что была уволена за попытку противостоять тем методам, которые использует управление образования, молодежи и спорта Чекан, при закупках продуктов для детсадов.

Бывшая глава детсада принесла с собой снимки, на которых изображена рыба с червями, хлеб с мазутом и металлическими элементами, протухшее мясо индейки (из Украины).

В конце ноября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали 17 человек, обвиняемых в госзакупках некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева. Сообщалось, что в эту схему были вовлечены руководители и чиновники всех пяти управлений образования, молодежи и спорта столицы, а также ряд экономических агентов.

В итоге в примэрии Кишинева приняли решение сменить руководство всех секторальных управлений образования.

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Теги:
Национальное агентство по продовольственной безопасности, продукты, поставки, детсады


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