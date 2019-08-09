Мошенничество в соцсетях - граждан Молдовы обманывают на тысячи леев

В Молдове завелся опасный интернет-мошенник - целый ряд граждан лишились тысяч леев в результате действий правонарушителя.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Сотрудники полиции задержали 20-летнего уроженца Сорок, которого подозревают в совершении мошенничества посредством социальных сетей.

По данным Управления по расследованию экономических преступлений Инспектората полиции Сорок, тинейджер начал выманивать деньги у доверчивых граждан еще в начале июня. Таким образом, на начало августа, по данным следствия, ему удалось собрать внушительную сумму - более 42 тысяч леев.

Следователи утверждают - у подозреваемого был четко-продуманный план действий, а в его интернет-сети попали граждане страны, которые хотели продать через "глобальную паутину" личные, ценные вещи.

Парень по Сети представлялся потенциальным покупателем, запрашивал данные банковских карт продавцов, заявляя, что он находится за пределами республики и хочет приобрести вещь через безналичное перечисление на счет. Получая данные карт, молодой "хакер" просто взламывал пароли и снимал все деньги.

После того, как подозреваемому удалось собрать сумму, показавшуюся ему достаточной, он остановил свой криминальный трюк и приобрел дорогой смартфон, ноутбук и мотоцикл.

В ходе следствия парень признал свою вину по четырем криминальным эпизодам. Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призвали граждан Молдовы быть предельно внимательными при осуществлении покупок на специализированных сайтах или через социальные сети, чтобы не стать жертвами мошенников, которые пользуются их доверчивостью.

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