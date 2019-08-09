На Молдову надвигается адская жара - как заснуть ночью

Есть ряд советов, которые помогут сладко заснуть тем, кто плохо переносит жару, и тем, кто не может оторваться от телефона или телевизора.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Уже с воскресенья, 11 августа, молдавские метеорологи прогнозируют нестерпимую жару, которая продержится всю следующую неделю. Температура воздуха в тени в дневные часы будет достигать +35-36 градусов по Цельсию, на солнце и вовсе будет больше +40 градусов.

Квартиры за день прогреваются и вечером встречают нас жаром и духотой, так что не удивительно, что в таких условиях многие не могут спать. Результат — ночью уснуть невозможно, а днем на работе глаза закрываются сами собой.

Обычный вентилятор и промороженное "постельное"

Самое простое решение — пошире открыть все окна и включить вентилятор. Стоимость этого прибора в разы ниже цены кондиционера, и хотя воздух он фактически не остужает, хотя бы ощущение прохлады от легкого ветерка вам обеспечено. Кроме того, вентилятор создает циркуляцию воздушных масс: горячий, нагревшийся за день воздух будет выходить через открытое окно, а на смену ему придет прохладный, уличный.

Но учтите - при включенном вентиляторе открывать окна обязательно! Иначе пропеллер сыграет с вами злую шутку и просто будет гонять горячий воздух по квартире. Более того, работающий моторчик прибора хоть и несильно, но будет греться и, соответственно, нагревать все вокруг себя.

В нестерпимую жару врачи рекомендуют оборачивать голову и шею прохладным влажным полотенцем. Контрастный душ тоже может спасти человека, исстрадавшегося от зноя. Холодный душ несколько раз в день поможет охладить организм, а горячий - создаст иллюзию, что в комнате стало прохладнее.

Чтобы хорошо спасть ночью свежее постельное белье можно положить в полиэтиленовый пакет и на несколько часов поместить в холодильник. Прохладные простыни и наволочки поспособствуют быстрому и приятному засыпанию. Также немаловажно поставить возле кровати бутылку с холодной питьевой водой. Это позволит ночью сделать пару глотков и протереть лицо.

Подушка из гречихи

Летом отдайте предпочтение подушкам с гречневой шелухой. Такая подушка способствует лучшей вентиляции воздуха. В дополнение к своим охлаждающих свойств, гречневые подушки принимают анатомическую форму головы человека и позволяют мышцам шеи и спины расслабиться. Кроме того, выберите шелковую наволочку.

Шелк является естественным регулятором температуры, поэтому, когда подушка покрыта шелковой наволочкой, кожа головы и лица "дышит", а жара переносится легче.

Смартфоны - главный враг сна в жару

в современном мире из-за многих факторов большинство людей испытывают проблемы со сном. Кто-то не может уснуть до поздней ночи, кто-то жалуется на поверхностный сон, а кого-то и вовсе мучает хроническая бессонница.

О том, что является причинами плохого сна, рассказал сомнолог Адриан Лупушор.

"В первую очередь — это искусственный свет, который очень сильно нарушает наш циркадный ритм. Пока не было искусственного света у человека был очень точный циркадный ритм, он засыпал, когда на улице темнело и просыпался, когда становилось светло", — отметил собеседник.

По словам сомнолога, главными врагами здорового сна являются телевизоры и смартфоны.

"После 6-7 часов стоит избегать искусственного света. Сюда можно отнести и экраны смартфонов и телевизоров, так как они излучают синий свет, напоминающий дневной свет. У нас есть гормон сна — мелатонин, который вырабатывается вечером, когда на улице начинает темнеть. Его пик в 11-12 часов ночи. Все знают, что если засыпать до 12 часов, то это происходит очень легко, а после уже становится трудно из-за того, что количество мелатонина уменьшается. Его выработка напрямую связано со светом. Соответственно, если мы вечером пришли и смотрим телевизор, то гормона сна вырабатывается меньше", — подчеркнул Адриан Лупушор.

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Собеседник также дал рекомендации, как улучшить качество сна. "Для, того, чтобы улучшить сон, нужно отказаться вечером от просмотра телевизора или смартфона. Вечер должен быть спокойным. Кроме того, если каждую ночь засыпать в одно и то же время, то делать это станет намного проще. Также хорошему сну поспособствует прочтение книги перед сном", — резюмировал эксперт.

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