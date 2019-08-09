"Главное - общение": участники конкурса "Ты супер!" посетили Санкт-Петербург

Международное информационное агентство и радио Sputnik подарило участникам суперсезона вокального конкурса "Ты супер!" поездку в северную столицу России. С 3 по 10 августа по городу на Неве и его окрестностям гуляли десять юных артистов из восьми стран.

Sputnik, Лев Рыжков

Каждый день в Санкт-Петербурге у участников конкурса "Ты супер!" был расписан по минутам – за экскурсиями по достопримечательностям следовали походы в театр. Сама поездка началась с квеста, задания в котором юные артисты получали от актеров, изображавших государственных деятелей российской истории: Екатерину II, Петра I, графа Потемкина.

Ребята совершили прогулку по Неве на теплоходе, посмотрели на развод мостов, оценили коллекцию Эрмитажа, а в Петропавловской крепости кое-кто из юных вокалистов немного испугался традиционного полуденного выстрела из пушки.

© Sputnik / Galperin Aleksandr Участники "Ты супер!" на экскурсии

Посетили ребята и окрестности Санкт-Петербурга. Артисты ознакомились со средневековой архитектурой Выборга, с дворцами Петергофа и Павловска, лицеем и парками Царского Села.

Особого списка требований, как у взрослых популярных исполнителей, у молодых артистов, конечно, нет. Но принимали их на высоком уровне. Детей поселили в четырехзвездочную гостиницу с видом на Неву и крейсер "Аврора". Но не только ради экскурсий и хорошего отеля десять юных артистов приехали в Санкт-Петербург.

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"Главное – это общение, - уверен Артем Семенов. – Мне в Латвии очень его не хватает. У меня там нет педагога, и у меня "застаивается" голос. И еще не хватает единомышленников".

Дольше всего до Санкт-Петербурга добиралась исполнительница из Таджикистана Мехрона Гайбуллоева: четыре часа на самолете до Москвы, дорога до вокзала и ночь в поезде.

© Sputnik / Galperin Aleksandr Участники экскурсии слегка продрогли, но не теряли интерес к происходящему

"Я до последнего не верила, что это правда, - призналась юная певица. – И когда я увидела всех ребят, я просто не могла сдержать эмоции. Снова оказаться среди своих друзей – это большая радость".

Решение агентства Sputnik организовать поездку для участников суперсезона позволило увидеть Санкт-Петербург и бабушкам артистов. Ведь только самые старшие исполнители приехали без сопровождения взрослых. Именно бабушки и подготовились к переменчивой погоде северной столицы, взяв для внуков теплую одежду.

"У нас в Баку – очень жарко, - рассказала Ханым Ахмедиева из Азербайджана. – А здесь совсем другой климат. У нас такая температура зимой обычно бывает. Но воздух здесь пахнет морем, как в Баку. И много красивых домов – тоже, как дома".

© Sputnik / Galperin Aleksandr Настя Липовая

Самая маленькая из участниц – Настя Лисовая из Молдовы тоже немного замерзла, но - спасибо бабушке, которая не забыла о теплой одежде!

"Я все-таки чуть-чуть замерзла, - признается Мехрона Гайбуллоева. – Думала, что можно будет походить в шортиках, но, наверное, придется забыть об этом".

А Соня Волошаненко из Украины предусмотрительно посмотрела прогноз погоды, и бабушка уговорила ее взять теплые вещи.

Популярность вопреки запретам

Для участия в конкурсе "Ты супер!" агентство Sputnik искало талантливых детей из неполных семей и детских домов в постсоветских странах. Выступления юных артистов транслировались в эфире российского федерального телеканала НТВ, а имена, лица и голоса новых звезд запомнили и в России, и за ее пределами.

Участников шоу стали узнавать на улицах даже в тех странах, где вещание российского телевидения официально запрещено.

"Один раз мы с бабушкой слышали разговор двух совершенно незнакомых женщин на улице, которые желали нам удачи, - привела пример участница конкурса из Грузии Текла Эколадзе. - Мы не стали к ним подходить, постеснялись, но было приятно. Очень удивило открытие, что в Грузии, оказывается, смотрят российское телевидение. Меня потом звали в эфир местного телеканала, как настоящую звезду".

Как выяснилось, конкурс "Ты супер!" пользуется популярностью и на Украине.

© Sputnik / Galperin Aleksandr Настя оценила музейную коллекцию

"Меня тоже узнают на улицах моей родной Одессы, - рассказала певица София Волошенко. – Я даже успела к этому привыкнуть. На самом деле, российские телеканалы там смотрят очень многие – кто-то через спутниковую тарелку, кто-то через Интернет. У нас, в Одессе, нормально к этому относятся. Меня стали приглашать на выступления. Я пела на благотворительном вечере в городской филармонии. Еще выступала на церемонии "Сто выдающихся женщин" - открывала вечер".

Перспективы

Некоторые из артистов уже совершили первые шаги во взрослую жизнь. Так, Дарья Чернова из Беларуси в этом году стала студенткой факультета эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

"Теперь мне предстоит переезд в Москву, - пояснила артистка. – Жить первое время буду в общежитии. С соседками еще не знакомилась. Я уверена, что подружусь с ними, но все равно волнуюсь".

А другая участница суперсезона из Беларуси Вера Ярошик решила далеко от дома не уезжать.

"Я поступила в институт культуры Минского государственного университета на факультет эстрадного пения, - рассказала исполнительница. – Но Минск, скорее всего, не конечная остановка. Поживем - увидим".

Не определилась с поступлением и третья представительница Беларуси – Маша Хархаль из Бобруйска.

"Я перешла в 11-й класс, и поступать буду только через год, - сообщила исполнительница. – Но я постоянно об этом думаю, и, если честно, не знаю, что со мной будет дальше. Хочется, конечно, заниматься любимым делом – творчеством. Но и "земная" профессия, наверное, тоже нужна".

Артем Семенов из Латвии тоже еще не определился со своим профессиональным будущим.

© Sputnik / Galperin Aleksandr Участники "Ты супер" на экскурсии

"Я долго думал и, в конце концов, решил, что надо годик отдохнуть и собраться с мыслями, - рассудил конкурсант. – В конце концов, в этом году у меня были экзамены, я участвовал в вокальном конкурсе "Ты супер!". Много пришлось волноваться и работать. А надо, наверное, без спешки подумать над своей дальнейшей судьбой. Я хочу попробовать себя на Западе – в Лондоне. А с другой стороны, люди, которых я люблю, - все в Москве".

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Четвертый сезон стартует весной 2020 года.

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