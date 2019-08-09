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Тренер по фитнесу рассказала Sputnik, как прыгающие ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку

Складки под футболкой - откуда берется лишний вес

© Sputnik /
Общество
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Изменение пищевых привычек привело к наличию лишнего веса у 2 миллиардов людей, говорится в специальном докладе Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Специальный доклад МГЭИК обобщил данные о влиянии земледелия и производства продуктов питания на изменение климата. Он призван способствовать принятию правительствами стран решений, которые позволят предотвратить подъем температуры Земли более чем на 1,5 градуса, пишет РИА Новости

"Доступные данные с 1961 года до наших дней показывают, что показатель употребления растительных масел и мяса на душу населения вырос вдвое, количество потребляемых калорий - на треть... изменение модели пищевого поведения способствовали тому, что лишний вес или ожирение наблюдается у 2 миллиардов людей", - говорится в докладе.

Девушка измеряет талию сантиметром.
© Fotolia / ShutterDivision
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Ученые отметили, что изменение пищевых привычек: употребление местных продуктов, сокращение количества неиспользованных продуктов, а также продуктов, выращенных без лишних расходов электроэнергии и воды, - позволит затормозить изменение климата.
Авторы доклада обращают внимание, что 20-30% произведенных продуктов теряются или выбрасывается, что приводит к дополнительным "бесполезным" выбросам парниковых газов.
Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете.

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