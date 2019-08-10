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Газовая плита

Многие кишиневцы останутся практически на неделю без газа

CC0 / PhotoMIX-Company
Общество
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В столичной администрации назвали улицы, где в течение пяти дней приостановят подачу газа.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Многие жители столичного района Рышкановка останутся без газа на пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) Кишинева. 

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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"С 12 августа с 09.00 по 16 августа 17.00 будет приостановлена подача газа конечным потребителям в городе Кишиневе в столичном секторе Рышкановка в периметре улиц Т. Владимиреску, Флорилор, Студенческой и Н. Димо", - отмечено на сайте столичной администрации.

Как пояснили в примэрии, такие меры связаны с работами по замене оборудования по улице М. Костин, 6/1.

Однако о каких конкретно домах идет речь, в столичной администрации не указали.

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