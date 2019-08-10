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Пробка на КПП Паланка

Пробки на границах Молдовы: какие КПП стоит объезжать

© Photo: Johny Cooper / ‎ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
Общество
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Сезон отпусков в разгаре - на границах пробки: водителям рекомендуется перед поездкой заранее продумать маршрут.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. На некоторых контрольно-пропускных пунктах на выезде из Молдовы образовались заторы. На нескольких участках перехода государственной границы время ожидания составляет до 40 минут. Таковы данные приложения Trafic Online.

В частности, порядка 40 минут в среднем ожидают автомобилисты на КПП Крива-Мамалыга. До получаса можно простоять на КПП Мирное-Табаки и Паланка-Маяки-Удобное. Ранним утром в пункте пропуска Паланка были огромные очереди из автомобилей. Фотографиями заторов на границе поделились пользователи соцсетей. Для разгрузки трафика сотрудники Погранполиции задействовали все ряды проверок.

Пробки на границе
© Photo: Facebook / Евгений Захаров‎ / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
Пробки на границе

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Ранее в Погранполиции отметили, что в летний период на некоторых пунктах пересечения государственной границы наблюдается увеличение потока транспортных единиц, что приводит к более длительному передвижению и увеличению времени ожидания в очередях. 

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© Sputnik / Nicolai Kibich
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Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море. В целом летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%.

В середине июня главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

"В случае повышенного пассажиропотока будут использоваться все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - пояснили в Таможенной службе.

Работают в таком режиме Погранполиция и Таможня до 31 августа.

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