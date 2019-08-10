Заказы с AliExpress, Amazon, eBay и других онлайн-магазинов обойдутся дороже

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Правительство ужесточило правила налогообложения для посылок, которые граждане Молдовы получают из-за рубежа. Теперь почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 200 евро, будут облагаться налогом.

Освобождение от акциза касается только посылок с товарами для личного пользования. Речь идет о посылках, которые были ввезены в страну физическими лицами, если их общая стоимость не превышает 200 евро. К товарам, стоимость которых превышает лимит в 200 евро, будет применен акцизный сбор в соответствии с действующим законодательством.

"На данный момент онлайн-торговля у нас растет. И это ведет к нелояльной конкуренции для тех, кто работает на внутреннем рынке. В ЕС посылки не облагаются налогом, только если они не дороже 22 евро", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

По ее словам, в Молдове лимит стоимости посылки, не облагаемой акцизным сбором, ввезенной физическими лицами, составлял 300 евро, если товары ввозились наземным транспортом, и 430 евро – если посылка пришла в страну морским или воздушным транспортом.

"То есть мы постепенно снизим эту сумму до 200 евро. Как видите, до наших соседей, Украины, где эта планка составляет 100 евро, и ЕС, где она приравнивается к 22 евро, у нас есть еще куда двигаться. Хочу отметить, чтобы было понятно, речь идет об онлайн заказах. Таким образом, мы вводим и элемент конкуренции на внутреннем рынке", - отметила Гаврилица.

Она пояснила, что речь идет о посылках, которые заказываются с онлайн-платформ типа Alibaba, Amazon и так далее. "Если покупка стоит меньше 200 евро, то она не облагается налогом, а если больше, то облагается", - подчеркнула министр, добавив, что будет применяться обычный налог.

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По расчетам Минфина, в результате этой меры бюджет пополнится на 170 миллионов леев.

Эти и другие поправки в налоговое законодательство, согласованные с МВФ, правительство направит на рассмотрение и утверждение парламенту. Если депутаты поддержат подобные изменения, то новые правила вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

Почему надо вносить такие поправки?

Государство должно постепенно пересмотреть политику в области онлайн-торговли, чтобы подвести ее к той, что есть в соседних странах, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший глава Минфина, ныне советник президента республики Ион Кику.

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"Когда я находился в Минфине, то готовил похожий проект. В большинстве стран региона максимум, с которого начинается налогообложение посылок, намного ниже", - сказал Кику.

К примеру, в соседней Румынии "потолок" – 22 евро, но есть государства, где он еще ниже – 17 евро.

"Эти поправки было необходимо внести, потому что мы ставим в условия нелояльной конкуренции другие сферы. Когда человек идет в магазин и покупает товар, то платит все налоги. А когда делает онлайн-заказ, то этих налогов нет", - пояснил Кику.

Советник президента обратил внимание, что покупки в интернете в Молдове набирают все большую популярность, и это приводит к меньшему количеству средств, которые поступают в госбюджет.

Кику считает, что следует пересмотреть государственную политику в области онлайн-покупок. По этому вопросу Молдова уже сотрудничает со Всемирным банком. По его словам, в соседних странах крупные торговые мировые компании платят огромные деньги, а в Молдове позволяют этим фирмам не платить налоги в госбюджет.

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