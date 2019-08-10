Власти приняли решение: скандальное лекарство исчезнет с молдавского рынка

В Молдове запретили один из лекарственных препаратов для людей, страдающих диабетом: инсулин с "побочкой" исключен из Государственного реестра лекарств.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Молдове запретили препарат Strim (биосимиляр инсулина), владельцем свидетельства о регистрации которого является украинская компания Farmak.

"Агентство по медикаментам отозвало из Государственного регистра лекарств препарат Strim в обеих формах (с международным названием Insulinum glarginum) — раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл N5 с регистрационным номером 25014 и раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл N1 с регистрационным номером 25013 от 29 октября 2018 года (владелец / производитель — Farmak, Украина)", - отметили в агентстве.

По данным ведомства, число поступивших в агентство реакций на этот препарат растет. "К настоящему моменту зарегистрировано 101 уведомление", - подчеркнули в структуре.

В Агентстве сообщили, что продолжался мониторинг ситуации - проводились рабочие поездки по районам для оценки деталей и причин реакции организма после приема препарата.

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"Мониторинг продолжится, а заседание совместной комиссии министерства здравоохранения, труда и социальной защиты состоится в ближайшее время", - заключили в ведомстве.

Ранее Агентство по медикаментам приостановило свидетельство о регистрации в Молдове препарата Strim до выяснения информации о качестве, безвредности и безопасности данного препарата.

Депутат парламента Молдовы Владимир Односталко прокомментировал решение отозвать Strim из Государственного регистра лекарств.

"Очень рад тому, что к концу недели, появились приятные новости и работа, которую мы провели вместе с коллегой была не напрасна. Strim ушел в историю, и спасибо, что новое руководство Агентства по медикаментам проявило стойкость и профессионализм и перевернуло эту страницу позора на молдавском фармацевтическом рынке", - написал депутат на своей странице в соцсети Facebook.

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