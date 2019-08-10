В Кишиневе спасатели достали малыша из люка глубиной в четыре метра - видео

История с хэппи-эндом: переживающая мать бегала вокруг спасателей и терпеливо ждала, когда ее малыша достанут из каменного плена.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Работа сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы крайне опасна и сложна. Каждый день они рискуют для того, чтобы спасти тех, кто оказался в беде. Молдавские спасатели приходят на помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим. Одна из таких историй с хэппи-эндом произошла в Кишиневе субботним утром.

"Помните мишку Умку из старого доброго мультфильма? Сегодня мы с командой встретили уж очень напомнившего мне Умку щенка на глубине четырех метров канализационного люка. Спустя пару минут после извлечения этого чумазика из люка он, буквально падая на бегу от счастья, побежал к переживающей и ходящей вокруг нас маме. Очень мило. Начинаем день с добрых дел", - написал пожарный Дмитрий Польщин на своей странице в Facebook.

С начала года молдавские спасатели выручили из беды несколько сотен животных. Чаще всего речь идет о кошках и собаках. Нередко их спасают из горящих помещений. Одна из самых необычных операций - миссия в селе Бэлэшешть Криулянского района, где из гнезда, расположенного на большой высоте, выпал аистенок.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили птенца в траве под столбом линии электропередач. Гнездо находилось на высоте 9 метров. Благодаря небольшому весу аистенок не пострадал, однако находился в беспомощном состоянии.

Но бывают и более необычные эпизоды. Например, летом 2018 года в Кишиневе в канализационный люк на глубину 3,5 метра провалился теленок. Его вызволяли сразу два экипажа спасателей. Трехсоткилограммового теленка извлекли с помощью тросов живым и невредимым.

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