На границах Молдовы началась кампания по изъятию дипломатических паспортов

Сотрудники Пограничной полиции изъяли первый дипломатический паспорт, на обладание которым у человека больше не было права.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Первый дипломатический паспорт изъят в субботу молдавскими пограничниками на КПП Мирное. Об этом сообщил глава Пограничной полиции республики Росиян Василой.

"Пункт пересечения государственной границы Мирное. Первый дипломатический паспорт, изъятый по итогам моего обращения в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. Предстоят и другие действия. Благодарю коллег из МИДЕИ за оказанную помощь", - написал Василой на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что подписал также распоряжение, чтобы те, кто используют подобные документы, были исключены из специального дипломатического списка и поставлены в один ряд с гражданами. "Дипломатический паспорт не означает, что кто-то превыше остальных людей", - считает Василой.

Имя человека, у которого изъяли дипломатический паспорт, в Погранполиции не разглашают, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Ранее руководство министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обратилось к парламенту, правительству и администрации президента с просьбой лишить дипломатических паспортов лиц, утративших право на их ношение после парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

"Учитывая недопустимость незаконного использования специальных удостоверяющих личность документов, МИДЕИ передало министерству внутренних дел список лиц, которые утратили право на ношение дипломатических паспортов. Они должны быть исключены из информационных систем, а также из специальных баз данных, включая информацию, хранящуюся в Интерполе и Европоле", - сообщили в министерстве.

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В главном внешнеполитическом ведомстве Молдовы также уточнили - если кто-то из лиц, не пожелавших сдать диппаспорт, попытается на его основании пересечь государственную границу Молдовы, документ будет немедленно изъят и передан МВД для исключения из информационной базы.

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