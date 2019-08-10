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Необоснованное увольнение: как получить бесплатную юридическую помощь

© AP Photo / Jeff White
Общество
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Люди, считающие, что их уволили без веских на то причин, могут обратиться к параюристу, который с юридической с точки зрения поможет понять ситуацию и объяснит, какие шаги необходимо предпринимать.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В Молдове в 9 из 10 случаев увольнение с работы происходит "по собственному желанию", заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова параюрист Андрей Стариченко.

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Работодатель, конечно, предпочитает заявление об уходе "по собственному желанию", потому что другая причина увольнения доставит ему больше головной боли – в первую очередь, потому что он должен доказать, что у него есть для этого веский аргумент, считает собеседник.

Как правило, наниматель убеждает своего сотрудника покинуть место работы по собственной инициативе.

Местное трудовое законодательство предусматривает порядка 15 причин, на основе которых работник может быть уволен, отметил специалист. Неудовлетворительный результат деятельности или частые больничные – законное основание для увольнения сотрудника.

Испытательный срок и его подводные камни

Говоря о таком остром вопросе как испытательной срок, Стариченко отметил, что в Молдове время, отведенное на соответствующую проверку, согласно действующему законодательству, не должно превышать три месяца. Испытательный срок оплачивается или нет в зависимости от договоренности, достигнутой между работодателем и сотрудником.

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В течение испытательного срока с работником не заключается трудовой договор, а в случае неудовлетворительного результата труда его могут уволить на законных основаниях, отметил собеседник.

Уволили незаконно – надо отстаивать свои права

Стариченко обратил внимание, что те, кто считают, что их уволили незаконно, должны защищать свои права. Для начала человек может обратиться за первичной юридической помощью, предоставляемой государством бесплатно через параюристов.

Как отметил собеседник, в Молдове работает 52 параюриста, четверо из которых живут в Кишиневе.

Согласно закону, "параюрист – это лицо, пользующееся заслуженным авторитетом в местном сообществе. Имеет неполное юридическое образование или полное высшее образование, не занимающееся адвокатской деятельностью и допущенное после прохождения специального обучения к предоставлению членам сообщества первичной юридической помощи за счет средств, предназначенных для предоставления юридической помощи, гарантируемой государством".

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