Закон есть, но не работает: что делать в Молдове с электронными отходами

Серьезный вред для окружающей среды и здоровья несут старые электроприборы, если их выбрасывать на свалку, а не утилизировать – но сделать это в Молдове невозможно. Как же быть, рассказывают эколог и специалист по защите прав потребителей.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В Молдове существует закон, по которому покупатель вправе попросить продавца, доставляющего ему бытовую технику, забрать такой же старый товар, чтобы не выбрасывать его и не загрязнять тем самым окружающую среду. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал инспектор Национального агентства по защите прав потребителей и надзору рынка Николае Олэрашу.

Законодательство есть

Все электроприборы, мобильные телефоны, любые гаджеты и компьютеры, лампочки считаются электронными отходами. Все они нуждаются в переработке, так как содержат химические вещества, опасные для окружающей среды, в том числе людям.

По словам специалиста, граждане Молдовы предпочитают выбрасывать электронные и бытовые отходы вместе, а это неправильно.

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"Существует обязательство, утвержденное законодательно и вступившее в силу в сентябре 2018 года, по которому каждый экономический агент, занимающийся продажей электроприборов и электронно-вычислительной техники, должен забрать старый товар у покупателя, если тот этого пожелает", - пояснил эксперт.

Как рассказал Олэрашу, "крупные сети предоставляют возможность доставки приобретенной техники, и потребитель вправе попросить забрать старый электроприбор на тех же условиях". "Но есть экономические агенты, которые не выполняют это обязательство", - сообщил собеседник.

Что делать, если фирма отказывается забрать "мусор"

За наказание в случае невыполнения этого положения ответственна Государственная экологическая инспекция.

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"В Кодексе о правонарушениях есть санкция, но она касается отказа сбора промышленных отходов… Возможно, требуется разработать новое наказание для экономических агентов, которые отказываются соблюдать право потребителя на вывоз электронных отходов", - пояснил Олэрашу.

По его словам, сейчас закон не конкретизирует, как потребитель должен просить экономического агента забрать электронные отходы.

"Это можно сделать устно. Если потребитель слышит отказ, нужно тут же отправить фирме петицию или достать мобильный телефон и снять нарушение, поскольку потребитель должен продемонстрировать, что экономический агент отказал, так как впоследствии фирма может не признать факт отказа", - пояснил Олэрашу.

Большая проблема

Согласно действующему законодательству, торговые точки площадью более 200 квадратных метров должны располагать мусорными контейнерами для сбора электронных отходов.

"Что касается электронных отходов, то есть обязательство экономического агента их собирать. Но мы не знаем, что фирма затем с ними делает, так как у нас в стране нет ни одной авторизованной точки сбора и переработки таких отходов. Дальше – ответственность экономического агента", - заявил специалист по защите прав потребителей.

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Как пояснил эксперт, если речь идет о старой микроволновке или холодильнике, то их также можно сдать в металлолом.

"Но старые холодильники обычно содержат еще и токсичное морозильное вещество, которое разрушает в том числе и озоновый слой, не говоря уже об опасности для здоровья населения. Кроме тяжелых металлов, которые содержатся в деталях, в холодильниках есть фреон - он вредит окружающей среде. Есть полимерные материалы, которые нуждаются в переработке, потому что их разложение длится сотни лет", - обратил внимание Олэрашу.

Законы у ЕС переняли, но они не работают у нас

В Молдове и Европейском Союзе по проблеме электронных отходов практически одинаковые нормы. Но в ЕС, в отличие от нашей страны, есть авторизованные центры по обработке электронных отходов.

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"На основе Соглашения об ассоциации мы поспешили перенять эти положения, но не приложили все усилия, чтобы способствовать созданию ассоциаций и компаний по переработке электронных отходов", - сказал Олэрашу.

В остальном, по его словам, все легло на плечи экономических агентов, которые, "если будут соблюдать законодательную норму, то, скорее всего, покупателям придется платить больше за товар, так как компания будет нести расходы на утилизацию".

А еще, утверждает эксперт, было бы лучше, чтобы старые электроприборы перерабатывались не на территории Молдовы, а в другой стране, так мы не допустим загрязнения окружающей среды, если этот процесс будет за пределами Молдовы.

Что говорят экологи?

Представитель экологической организации "Экодава" Игорь Сырбу, в свою очередь, обратил внимание, что электроприборы - не биоразлагаемые.

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"В них очень много металлов и вредных веществ – свинец, ртуть, кадмий, мышьяк. Они загрязняют не только воздух и воду, но и почву", - пояснил эколог.

Но эксперт понимает, что технический прогресс не остановить. Это привело к тому, что многие обновляют технику практически каждый год.

"Закон в Молдове действительно существует, но проблема заключается в том, что он не соблюдается. У нас есть ряд замечательных законов, но они не действуют. Мониторинг за их соблюдением стал бы важным элементом, на который надо обращать внимание", - сказал Сырбу.

По его словам, раньше уже внедрялись несколько инициатив, которые провалились, например, разделение отходов. Но о них все же надо информировать население. "Это сложный процесс, но он необходим", - сказал эколог.

Специалист добавил, что "сфера не входит в приоритеты властей, потому что не принесет дохода, а требует только затрат. Единственное преимущество – это наше здоровье", - заключил Сырбу.

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