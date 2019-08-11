В Молдове готовят изменения в закон о пенсионной системе: что ждет граждан

Проект, который в ближайшее время обсудят в парламенте: советник президента пояснил, сколько лет супруг или супруга сможет получать пенсию мужа/жены, если тот скончался раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Молдавский парламент рассмотрит в ближайшее время предложенный главой республики Игорем Додоном законопроект, который предполагает, что в случае смерти одного из супругов второй сможет получать его пенсию в полном размере в течение определенного срока. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил советник президента Ион Кику.

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По словам собеседника, это предусматривают поправки в закон о государственной пенсионной системе.

"Если застрахованное лицо умирает раньше, чем через пять лет после выхода на заслуженный отдых, то его пенсия будет выплачиваться наследникам. К примеру, если застрахованное лицо скончалось спустя два года после выхода на заслуженный отдых, то наследники будут получать его пенсию в течение еще трех лет", - пояснил Кику.

Он отметил, что данный законопроект представят на обсуждение партнерам по социальному диалогу.

К слову, согласно официальным данным, средняя продолжительность жизни у мужчин в Молдове составляет 66,3 года. Таким образом, в среднем мужчины после выхода на пенсию живут лишь около трех лет. Напомним, с 1 июля 2019 года пенсионный возраст для мужчин - 63 года при трудовом стаже в 34 года.

При этом, в 2018 году мужчины жили на 0,4 года меньше по сравнению с 2017-м. Вместе с тем за четыре последних года продолжительность жизни мужчин выросла более, чем на год - с 65,2 до 66,3 года, отмечают статистики.

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Женщины в среднем живут на девять лет дольше, чем мужчины. Продолжительность жизни у женщин составила 75 лет, сообщается в отчете Национального бюро статистики. Разрыв эксперты объясняют высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин, причем во всех возрастных группах.

Общая продолжительность жизни населения Молдовы по итогам 2018 года составляет 70,6 года. Согласно статистическим данным, наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни. Если в 2014 году уровень смертности составил 13,9 случая на тысячу жителей, то в 2017 году - уже 13,4 случая.

Коэффициент детской смертности - 9,1 на тысячу новорожденных.

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