Что происходит на границах Молдовы: водители простаивают в пробках

Сезон отпусков разгаре и многие спешат на море в соседнюю Украину - на выезде из Молдовы образовались пробки.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. На контрольно-пропускных пунктах "Мирное" и "Вулканешты" на выезде из Молдовы образовались заторы, сообщили в воскресенье в Пограничной полиции страны.

"По состоянию на 07.30 на КПП "Мирное" сформировалась колонна из 30 машин, а на пункте пропуска "Вулканешты" ожидали проверки документов порядка 20 автомобилей", - отмечено в сообщении Погранполиции на странице в Facebook.

Как пояснили в ведомстве, с молдавской стороны пробки обусловили сформировавшиеся заторы при въезде на украинские КПП.

"Сотрудники Пограничной полиции работают в полную силу, максимально используя инфраструктуру пунктов пропуска. Просим граждан проявлять понимание и терпение в сложившейся ситуации", - отметили в Погранслужбе.

К настоящему моменту, согласно данным приложения Trafic Online, время ожидания на КПП "Мирное" в среднем составляет около 40 минут.

Ранее в Погранполиции отметили, что в летний период на некоторых пунктах пересечения государственной границы наблюдается увеличение потока транспортных единиц, что приводит к более длительному передвижению и увеличению времени ожидания в очередях.

К морю на отпуск и выходные

Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море. В целом летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%. В середине июня главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

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"В случае повышенного пассажиропотока будут использоваться все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - пояснили в Таможенной службе.

Работают в таком режиме Погранполиция и Таможня до 31 августа.

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