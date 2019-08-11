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Многие учителя в Молдове рискуют остаться без работы с 1 сентября

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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С начала осени вступают в силу поправки в Кодекс об образовании, которые устанавливают обязательное правило для лиц, выполняющих научно-дидактические функции в ВУЗах страны.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. С 1 сентября 2019 года будут расторгнуты индивидуальные трудовые контракты с педагогами молдавских высших образовательных учреждений, у которых нет докторской научной степени, сообщает sputnik.md.

Согласно статье 132 п.3 Кодекса об образовании, "для занятия научно-педагогической должности в ВУЗе необходимо наличие квалификации уровня 8 МСКО – высшее образование в виде докторантуры".

"Индивидуальные трудовые договоры лиц, занимающих по состоянию на 1 сентября 2019 года научно-педагогические должности в учреждениях высшего образования, не соответствующие требованию, предусмотренному частью 3 статьи 132, прекращаются по праву", - отмечено в тексте закона.

Констатация прекращения по праву индивидуального трудового договора осуществляется ректором ВУЗа и доводится до сведения соответствующего лица не позднее, чем в течение пяти рабочих дней, сказано в тексте документа.

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