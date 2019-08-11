Горячие фото молдавских красоток с отдыха: сексуальность и молодость

Подсмотрено в соцсетях: откровенные купальники и роскошные фигуры – красавицы из Молдовы "взорвали" Instagram.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Молдова известна не только замечательными винами, завораживающими пейзажами, великолепной кухней, богатейшим фондом мировой истории, но и людьми. В частности, наша страна - родина прекрасных женщин. Жительницы Молдовы признаны одними из самых красивых в мире. И, зайдя в Instagram популярных молдаванок, с этим утверждением трудно поспорить. Как проводят лето самые популярные девушки из Молдовы?

Известная молдавская модель Ксения Дели, вышедшая замуж за египетского бизнесмена Осама Фати Рабаха Али-Шарифа, который ее намного старше, успела за это лето вдоволь путешествовать. Однако большую часть лета она провела в своем доме в Лос-Анджелесе. Красотка не упускает возможности поделиться со своими подписчиками фотографиями в роскошных купальниках, которые выгодно подчеркивают ее аппетитные формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 7 Авг 2019 в 10:13 PDT

Певица Оля Тира "зажгла" на пляже. Красотка опубликовала в Сети фотографии, где она занимается йогой в весьма откровенном купальнике. Судя по геолокации, Тира этим летом отдыхает на американском пляже в Брайтон-Бич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ̅🅞̅🅛̅🅘̅🅐̅ ̅🅣̅🅘̅🅡̅🅐̅ (@oliatira) 30 Июл 2019 в 7:19 PDT

Роскошная Наталья Гордиенко поделилась со своими подписчиками фотографиями в ярком красном купальнике, подписав снимок - "Спасатели Малибу". Обворожительная фигура и лучезарная улыбка певицы не может оставить равнодушным никого. Подписчики усыпали диву комплиментами.

Молодая певица Николета Нука, которая родилась в Молдове, а сейчас проживает в Румынии, этим летом тоже успела отдохнуть у моря. Судя по точеной фигуре, девушка перед отпуском поработала в спортзале. Румынская пресса пишет, что Нука прибегла к помощи пластической хирургии, однако правда это или нет, пускай решает каждый сам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicoleta Nuca (@nicoletanuca) 8 Июл 2019 в 4:03 PDT

И певица Диана Ротару поделилась пикантными фотографиями с отдыха под лучами палящего летнего солнца на побережье Черного моря в Румынии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dianna Rotaru (@dianna_rotaru) 18 Июл 2019 в 8:50 PDT

Модель Анастасия Фотаки для отдыха выбрала Монако. В последнее время девушка заметно похудела и, конечно, гордо демонстрирует свою фигуру. И ее подписчики не скупятся на комплименты. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A_F❤️ (@anastasia_fotachi) 27 Июн 2019 в 2:31 PDT

Блогер Родика Русу поделилась с фоловерами фотографиями из бассейна. Глядя на снимки, кажется, что эта молодая мама позировала для журнала Vogue. Русу с гордостью демонстрирует свои аппетитные формы, а ведь ей и правда есть, чем гордиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от R o d i c a R u s u (@rodicarusu1) 27 Июн 2019 в 1:05 PDT

Очаровательная модница и успешный Fashion Blogger из Молдовы — прекрасная Дойна Чобану, тоже покоряет своих подписчиков в Instagram красивыми кадрами. Девушка поделилась фотографиями с одного из итальянских пляжей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Doina Ciobanu (@doina) 20 Июн 2019 в 8:15 PDT

Грациозная beauty-блогер Диана Курмей из Молдовы, проживающая в Великобритании, делится со своими подписчиками атмосферными фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Curmei (@easyneon) 25 Июл 2019 в 10:05 PDT

Instagram еще одной молдавской блогерши Мии Бескиери тоже полон сочных и жарких летних фотографий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mia Beschieri (@miabeschieri) 20 Май 2019 в 7:42 PDT

Модная молдавская блогер Кристина Гейчану делится со своими подписчиками в Instagram шикарными и романтичными фотографиями с отдыха на западном побережье испанского острова Ибица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristina Gheiceanu (@cristinagheiceanu) 11 Июн 2019 в 11:26 PDT

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