Горячие фото молдавских красоток с отдыха: сексуальность и молодость

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Молдова известна не только замечательными винами, завораживающими пейзажами, великолепной кухней, богатейшим фондом мировой истории, но и людьми. В частности, наша страна - родина прекрасных женщин. Жительницы Молдовы признаны одними из самых красивых в мире. И, зайдя в Instagram популярных молдаванок, с этим утверждением трудно поспорить. Как проводят лето самые популярные девушки из Молдовы?
Известная молдавская модель Ксения Дели, вышедшая замуж за египетского бизнесмена Осама Фати Рабаха Али-Шарифа, который ее намного старше, успела за это лето вдоволь путешествовать. Однако большую часть лета она провела в своем доме в Лос-Анджелесе. Красотка не упускает возможности поделиться со своими подписчиками фотографиями в роскошных купальниках, которые выгодно подчеркивают ее аппетитные формы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица Оля Тира "зажгла" на пляже. Красотка опубликовала в Сети фотографии, где она занимается йогой в весьма откровенном купальнике. Судя по геолокации, Тира этим летом отдыхает на американском пляже в Брайтон-Бич.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роскошная Наталья Гордиенко поделилась со своими подписчиками фотографиями в ярком красном купальнике, подписав снимок - "Спасатели Малибу". Обворожительная фигура и лучезарная улыбка певицы не может оставить равнодушным никого. Подписчики усыпали диву комплиментами.
Молодая певица Николета Нука, которая родилась в Молдове, а сейчас проживает в Румынии, этим летом тоже успела отдохнуть у моря. Судя по точеной фигуре, девушка перед отпуском поработала в спортзале. Румынская пресса пишет, что Нука прибегла к помощи пластической хирургии, однако правда это или нет, пускай решает каждый сам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
И певица Диана Ротару поделилась пикантными фотографиями с отдыха под лучами палящего летнего солнца на побережье Черного моря в Румынии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Модель Анастасия Фотаки для отдыха выбрала Монако. В последнее время девушка заметно похудела и, конечно, гордо демонстрирует свою фигуру. И ее подписчики не скупятся на комплименты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Блогер Родика Русу поделилась с фоловерами фотографиями из бассейна. Глядя на снимки, кажется, что эта молодая мама позировала для журнала Vogue. Русу с гордостью демонстрирует свои аппетитные формы, а ведь ей и правда есть, чем гордиться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Очаровательная модница и успешный Fashion Blogger из Молдовы — прекрасная Дойна Чобану, тоже покоряет своих подписчиков в Instagram красивыми кадрами. Девушка поделилась фотографиями с одного из итальянских пляжей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Грациозная beauty-блогер Диана Курмей из Молдовы, проживающая в Великобритании, делится со своими подписчиками атмосферными фотографиями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Instagram еще одной молдавской блогерши Мии Бескиери тоже полон сочных и жарких летних фотографий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Модная молдавская блогер Кристина Гейчану делится со своими подписчиками в Instagram шикарными и романтичными фотографиями с отдыха на западном побережье испанского острова Ибица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK