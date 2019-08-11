Украденная память: какова судьба бронзовых венков с мемориала в Кишиневе

Дерзкая кража с мемориала в Кишиневе, которая возмутила общественность, оказалась не первым прецедентом.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Судьба бронзовых венков, которые были дерзко украдены с мемориала воинской славы Eternitate (Вечность) в молдавской столице, до сих пор неизвестна. Если скульптуры не будут найдены, то к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне на месте пропавших элементов комплекса появятся новые. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович.

"На сегодняшний день мы не владеем информацией, на каком этапе находятся поиски украденных бронзовых венков с мемориала "Вечность", - подчеркнул Петрович.

По его словам, как правило, такого рода преступления – бытовые кражи - раскрываются по горячим следам.

"Если не нашли сразу, то потом найти будет сложнее. Подозреваю, что эти венки украли люди, которые, скажем так, на вырученные за счет сбыта металла деньги планировали удовлетворить свои низменные потребности", - сказал собеседник.

Как считает эксперт, в подобных ситуациях надо проверить все пункты сдачи и приема металлолома, в том числе, цветного металла.

"Выяснить, кто их туда сдал, почему приняли, почему те, кто принимал, не оповестили полицию, так как видно, что это предметы декоративного искусства, а не просто лом. Мемориал воинской славы - известное место в городе и, очевидно, что эти венки были украдены. Тем более, что их сорвали с креплений, а это значит, что были следы механических повреждений", - отметил Петрович.

Он отметил, что не оставляет надежду, что бронзовые венки продолжают искать, и правоохранительные органы поймают виновных в этом преступлении.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Мы разговаривали со скульптором, который изготовил эти венки, - это известный молдавский скульптор Сергей Ганенко, который сказал, что если венки не будут найдены, то в будущем году к 75-й годовщине Победы он изготовит новые, и они будут установлены на месте украденных", - сообщил Петрович.

В полиции к моменту написания этого материала корреспонденту Sputnik на звонки не ответили.

Восстановить венки в первоначальном виде проблематично

Ранее скульптор Сергей Ганенко, который разрабатывал все металлические конструкции для установки на мемориале, сообщил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова, что был очень расстроен известием о краже. Восстановить эти венки в первоначальном виде будет проблематично – форм, по которым они отливались, уже нет.

Однако Ганенко считает, что найти пропажу реально, если соответствующие органы будут заинтересованы в раскрытии этого преступления. Прежде всего, по словам скульптора, необходимо ежедневно проводить проверки в пунктах приема цветных металлов.

Переплавить такие большие скульптуры ворам в кустарных условиях не удастся, а распилить их будет крайне сложно, поскольку толщина литья превышает один сантиметр.

Реконструкция мемориального комплекса "Вечность" завершилась в 2007 году. Именно тогда территория комплекса была полностью обнесена ажурным чугунным забором, а на некоторых памятниках появились бронзовые инсталляции.

Отношение к памяти

По словам Петровича, в Молдове, к сожалению, это не первый подобного рода инцидент.

"Однако стоит разделять вандализм и вот такие бытовые кражи. Вандализм – это осквернение памятников. В прошлом году в Молдове было зарегистрировано три случая осквернения памятников Великой Отечественной войны - в Леушенах, Чинишеуцах и у села Корнешты Унгенского района. Их залили краской. За последние 10 лет ни одного виновного в вандализме не нашли", - сказал эксперт.

В качестве примера бытовой кражи он привел случай в селе Царьград, где в 2011 году спилили бронзовый памятник солдату, который держит на руках ребенка.

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"Этот памятник был безвозвратно утерян. В селе Старые Биличены Сынжерейского района тоже была украдена скульптура солдата. До сих пор не известна ее судьба. Очень часто пропадают какие-то детали с памятников", - добавил Петрович.

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