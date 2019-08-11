Такого еще не было: как будут голосовать некоторые жители Молдовы 20 октября

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах, которые намечены на 20 октября, получат по пять бюллетеней для голосования. Это впервые для республики, заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова секретарь Центризбиркома Максим Лебединский.
Он пояснил, что, примеру, жителям пригородов Кишинева, начиная от Трушен и заканчивая Сынжера, где пройдут новые парламентские выборы, предстоит избрать примара своего населенного пункта, местных советников, столичного градоначальника, муниципальных советников и, соответственно, депутата по одномандатному округу.
"В Ниспоренах, к примеру, люди получат один бюллетень для голосования за примара населенного пункта, где они проживают, второй – для местного совета, третий – для районного совета, а четвертый – дополнительный - для голосования за депутата по одномандатному округу", - сказал Лебединский.
Сертификат о неподкупности
Еще один момент, на который обратил внимание секретарь ЦИК, касается предоставления сертификатов о неподкупности для будущих местных избранников на всеобщих местных выборах.
Что надо знать о выборах 20 сентября?
Со 2 августа в стране стартовал избирательный период в преддверии голосования за примаров (мэров) и советников в 900 населенных пунктов республики. Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".
Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.
Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слобозии, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европе.
В 17 округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля парламент принял к сведению заявление о его отставке с поста депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.
По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которая сложила мандат 8 июля в связи с переходом на работу в должности премьер-министра.
В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.
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