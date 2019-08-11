Водительские права в Молдове могут аннулировать и по этой причине

Впервые в Молдове: автовладельцы могут остаться без водительского удостоверения, если они превысят допустимый скоростной режим.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В министерстве внутренних дел Молдовы обсуждается предложение о разработке законопроекта, который предполагает введение наказания в виде лишения водительских прав за превышение максимума скоростного режима.

Как заявил sputnik.md представитель МВД, в настоящий момент эксперты ведомства находятся на этапе разработки соответствующего документа.

Таким образом, если эта инициатива пройдет все этапы, тогда автовладельцы, которых остановят за превышение максимума скоростного режима, могут остаться без водительских прав.

Что надо знать о скоростном режиме в Молдове

Согласно правилам дорожного движения, допустимые максимальные пределы скорости на общественных дорогах в населенных пунктах составляют 50 км/ч, в жилых зонах и на территориях, прилегающих к дороге, – 20 км/ч, а на пешеходных зонах – 5 км/ч.

При условии обеспечения безопасности движения этот предел на отдельных участках дорог или полосах движения (для некоторых видов транспортных средств) может быть повышен до 80 км/ч путем установки соответствующего знака 3.27 ("Ограничение максимальной скорости"). Вне населенных пунктов - 110 км/ч – на дорогах, обозначенных знаком 5.4 ("Дорога для автомобилей"); 90 км/ч – на других дорогах.

Вне населенных пунктов допустимые максимальные пределы скорости разграничиваются в зависимости от категории транспортных средств. Предел для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3500 килограммов – на дорогах, обозначенных знаком 5.4 ("Дорога для автомобилей"), – 110 км/ч, на других дорогах – 90 км/ч; для маломестных, междугородных и туристических автобусов, а также мотоциклов на всех дорогах – 90 км/ч; для других автобусов, грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 килограммов, а также для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3500 килограммов при буксировке прицепа на дорогах, обозначенных знаком 5.4 ("Дорога для автомобилей"), – 90 км/ч, на других дорогах – 70 км/ч.

При условии обеспечения безопасности движения на отдельных участках дорог для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3500 килограммов допустимый максимальный предел скорости 90 км/ч может быть повышен до 110 км/ч путем установки соответствующего знака 3.27 ("Ограничение максимальной скорости") и таблички 6.6.1 ("Вид автомобиля"); для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 килограммов, а также для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3500 килограммов, буксирующих прицеп, допустимый предел в 70 км/ч может быть повышен до 90 км/ч путем установки соответствующего знака 3.27 ("Ограничение максимальной скорости") и таблички 6.6.2 ("Вид автомобиля").

Во время дождя, тумана, при наличии на проезжей части снега или льда, а также при гололедице допустимый максимальный предел скорости вне населенных пунктов необходимо снизить не менее чем на 20 км/ч по сравнению с максимальным пределом скорости, установленным для соответствующей категории управляемого транспортного средства.

За что в Молдове отбирают водительские права

С 14 декабря 2018 года в Молдове вступил в силу закон, который устанавливает единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения. Так, если автовладельца останавливают пьяным за рулем, то его лишают водительских прав на время судебных разбирательств. До этого у водителя забирали удостоверение, взамен которого на период разбирательств выдавался временный документ.

Тогда же было принято решение, что машина пойманного за пьянство за рулем водителя изымалась у него и перевозилась на специальную стоянку. Именно с 14 декабря прошлого года в Молдове ввели новое наказание – аннулирование водительских прав.

Те водители, документы которых признают недействительными, могут получить новое удостоверение, но только спустя четыре года после объявления окончательного приговора. Для этого им также придется повторно сдать экзамен на вождение – теоретическую и практическую часть. Кроме того, водителю придется пройти специальный антиалкогольный курс, который включает 20 часов занятий, и обойдется ему в четыре тысячи леев. Подробнее об ужесточении наказания за пьянство за рулем можно почитать здесь.

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