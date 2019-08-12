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Школы Гагаузии получат допфинансирование из госбюджета страны

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Деньги выделены на ремонт крыш и обновление систем отопления.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Ряд учебных заведений Гагаузской автономии получат дополнительное финансирование из общереспубликанского бюджета.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Как передает портал Gagauzinfo, списке учебных заведений, которые получат дополнительное финансирование -гимназия села Баурчи, она получит 450 тысяч леев на реконструкцию пищеблока. 

На ремонт системы отопления лицея села Томай будет направлено 290 тысяч леев, а на реконструкцию кровли лицея имени Губогло муниципия Чадыр-Лунга – 350 тысяч леев. 

Отремонтирована будет система отопления и в лицее села Бешгиоз. На эти цели из госбюджета направят 352 тысяч леев.

Недавно правительство Молдовы дало положительное заключение на проект закона о внесении изменений в бюджет страны, который предусматривает выделение дополнительных финансовых средств ряду учебных заведений. Проект закона инициировали депутаты парламента.



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