Работа - не волк: каких профессий избегают граждане Молдовы

Выходцев из нашей страны сложно упрекнуть в нетрудоспособности или ленивости, однако есть ряд вакансий, устраиваться на которые граждане Молдовы не спешат.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. На внутреннем рынке страны ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, прежде всего в строительной отрасли и на производстве. Молодые люди, которые остаются работать в стране, выбирают для себя более "интеллигентную" работу, предпочитая физическим нагрузкам умственные.

Таким образом, уже сейчас на стройках страны есть нехватка плиточников, облицовщиков, штукатуров, бетонщиков, маляров. Об этом говорят руководители строительных компаний страны.

Не особо стремятся обучаться в профильных колледжах и молодые люди, окончившие 9 классов. Многие стремятся к высшему образованию, даже если потом и не будут работать по специальности. Диплом может быть и нереализованным практически, но это не останавливает молодых людей на пути к высшему образованию.

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В качестве альтернативной меры, которая сохранит рабочие руки в стране, представители профсоюзов предлагают увеличить зарплаты в строительной отрасли, что сделает рабочие профессии вновь популярными.

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