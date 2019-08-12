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Стройка

Работа - не волк: каких профессий избегают граждане Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Выходцев из нашей страны сложно упрекнуть в нетрудоспособности или ленивости, однако есть ряд вакансий, устраиваться на которые граждане Молдовы не спешат.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. На внутреннем рынке страны ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, прежде всего в строительной отрасли и на производстве. Молодые люди, которые остаются работать в стране, выбирают для себя более "интеллигентную" работу, предпочитая физическим нагрузкам умственные. 

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На заметку гражданам Молдовы: эти профессии - самые оплачиваемые в Германии

Таким образом, уже сейчас на стройках страны есть нехватка плиточников, облицовщиков, штукатуров, бетонщиков, маляров. Об этом говорят руководители строительных компаний страны. 

Не особо стремятся обучаться в профильных колледжах и молодые люди, окончившие 9 классов. Многие стремятся к высшему образованию, даже если потом и не будут работать по специальности. Диплом может быть и нереализованным практически, но это не останавливает молодых людей на пути к высшему образованию. 

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В качестве альтернативной меры, которая сохранит рабочие руки в стране, представители профсоюзов предлагают увеличить зарплаты в строительной отрасли, что сделает рабочие профессии вновь популярными.

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Теги:
специальности, профессии, Молдова, граждане


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