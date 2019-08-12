В Кишиневе появились новые дорожные знаки - фото

На улицах Кишинева появились новые дорожные знаки, однако они предназначены не для автолюбителей, а для велосипедистов.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Пешеходный переход, красный велосипед и его владелец, идущий рядом. Так схематически выглядит новый дорожный знак, который появился в молдавской столице.

Этот дорожный знак не касается непосредственно автолюбителей, а предназначен для велосипедистов, которые зачастую пересекают "зебру", не слезая со своего транспортного средства. Однако и шоферам иногда надо обращать на него внимание.

Сотрудники полиции уточняют, что новый знак - это способ привлечь внимание велосипедистов, чтобы они пересекали оживленные трассы пешком, поскольку даже на переходах велик риск того, что водитель "двухколесного коня", внезапно выскочивший на дорогу, станет жертвой ДТП.

"Этот знак позволит спасти жизнь велосипедиста, пешехода и автоводителя", - говорится в обращении полиции.

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