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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Африканская жара в Молдове: спасатели приняли спецмеры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В течение нескольких дней жителям Молдовы надо быть очень внимательными к своему здоровью - в стране даже приняты специальные меры по оказанию помощи людям.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Спасатели в понедельник установили в Кишиневе и других городах республики палатки первой помощи для защиты от жары.

В Молдове сильная жара наблюдается с прошлой недели.

Согласно предупреждению Госгидрометеослужбы, до 14 августа продолжает действовать "желтый код" метеоопасности из-за жары - "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +36 градусов по Цельсию".

Реабилитационные пункты в Кишиневе, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах, Комрате, Бельцах и Кагуле, будут работать с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:

В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости окажут медицинскую помощь.

Как долго держится жара в августе

Согласно статистике, число дней с максимальной температурой воздуха более +30 градусов за месяц обычно составляет от трех (Бричень) до 10 (Тирасполь). Но в прошлом году в Дубоссарах таких дней было 30. Еще жарче в Молдове в заключительный месяц лета (выше +35 градусов) бывает не реже одного дня. Иногда статистика нарушается. В 2010 году в Тирасполе температура поднималась выше этого показателя в течение двух недель. 

Сильная жара в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
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А всего семь лет назад, в республике зарегистрировали абсолютный рекорд - 7 августа 2012 года в Фалештах столбик термометра в тени показал +42,4 градуса по Цельсию. 

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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