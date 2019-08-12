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Собака породы Хаски

Дело о священнике и собаке - в прокуратуре вынесли вердикт

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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В прокуратуре района Новые Анены посчитали недостаточными основания для возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животным священнослужителя Геннадия Валуцэ.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В прокуратуре Новых Анен заявили о том, что дело в отношении священнослужителя Геннадия Валуцэ возбуждено не будет, поскольку такие действия не санкционируются в соответствии с Уголовным кодексом. Подписал решение прокурор Виорел Гаина. Копию документа Валуцэ разместил на своей персональной странице в Facebook. 

Между тем у защитников животных и гражданских активистов есть право оспорить это решение, уточняется в тексте. 

"Это еще раз доказывает, что не было жестокого обращения с собакой", - написал Валуцэ.

Ранее общественность обрушилась с критикой на лидера православной организации Pro Ortodoxia, священника Геннадия Валуцэ, который приковал собаку цепью к своей машине и ехал таким образом по трассе. На фотографиях, которые попали в соцсети, видно, что у пса раны на лапах и идет кровь. Измученное животное неравнодушные люди отвезли к ветеринару.

Снимки пострадавшего четвероногого вместе со священником быстро разошлись по Сети. Люди начали сбор подписей под петицией, адресованной МВД с требованием "привлечь к ответственности садиста в соответствии с законом (три года лишения свободы) и пожизненно лишить его права служить в церкви". Всего за несколько дней это обращение подписали более 30 тысяч человек.

Валуцэ был наказан Митрополией Молдовы, которая отстранила дьякона от должности настоятеля церкви "Святого Дмитрия" в Новых Аненах и от проведения служб до рассмотрения и принятия решения церковным судом.

Сам Валуца считает, что ни в чем не виноват и объяснил произошедшее, подкрепив свои слова видеороликом с авторегистратора. По его словам, он решил пристроить очередное бездомное животное на фабрику по производству колбас, чтобы его подкармливала местная охрана.

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Теги:
вердикт, прокуратура, собака, священник


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