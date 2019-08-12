Новые подробности массового отравления на свадьбе в Кишиневе

Больше половины гостей торжества попали в больницу с пищевым отравлением.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Число отравившихся на свадьбе в кишиневском ресторане выросло до 42 человек, из них 37 госпитализированы, сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ).

По информации ведомства, пациентам от 17 до 58 лет. Все они принимали участие в субботу в торжестве по случаю бракосочетания. Всего на мероприятии были 74 человека, в том числе 8 детей из Кишинева, а также районов Яловены и Чимишлия.

У всех обратившихся за медицинской помощью людей была слабость, температура от 38 до 40, боли в области живота, тошнота, рвота, жидкий стул и озноб.

В результате ребенка поместили в Муниципальную клиническую инфекционную детскую больницу, еще 24 человека госпитализированы в Муниципальную клиническую инфекционную больницу "Тома Чорба", 12 человек – в больницу Чимишлии. Еще пятеро отравившихся получают амбулаторное лечение.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием пациентов. Специалисты проверяют источник отравления.

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